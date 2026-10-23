Así era Danely, la quinceañera encontrada muerta en Zacapa, Santa Bárbara

Danely Muñoz Mejía, de tan solo 15 años de edad, fue asesinada recientemente y su cadáver quedó tendido en el suelo, específicamente en El Chaparrón, un sector situado en el municipio de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con la información preliminar, la quinceañera habría muerto por asfixia, debido a que tenía marcas en el cuello y otras partes del cuerpo.
El padrastro de la Danely relató que había salido temprano de la casa, y que al pasar de las horas, recibieron el lamentable aviso de que su cadáver yacía sin vida en un terreno solitario y rodeado de árboles.
Autoridades arribaron al lugar donde quedó el cadáver de la menor que estudiaba en un centro de educación de la zona. Sus familiares y pobladores también llegaron a la zona; no podían creer la noticia.
"No hay justicia", expresaron los parientes de Danely al ver su cuerpo inerte. La abuela de la menor también expresó su dolor ante la prensa local de Santa Bárbara; entre lágrimas afirmó que su nieta "era una joven tranquila" y que siempre la aconsejaba "para que se convirtiera en una mujer de bien".
En las últimas horas, seres queridos de Danely, compañeros de estudio y vecinos se reunieron para honrar su memoria.
Posteriormente, sus restos fueron trasladados hacia el cementerio local para el desgarrador adiós.
Sus restos ya descansan en paz, pero su familia se encuentra devastada.
La familia de la quinceañera pide que se haga justicia para que su muerte no quede en la impunidad como suele ocurrir en la mayoría de crímenes de jovencitas en Honduras.
Hasta ahora, se desconoce quién o quiénes le quitaron la vida. Por su parte, las autoridades manifestaron que investigarán el hecho para dar con el paradero del o los responsables.