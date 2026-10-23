Por intentar meter droga a la cárcel de Támara, tres mujeres fueron capturadas por la PMOP

Tegucigalpa, Honduras.- Por intentar introducir pequeños embalajes con drogas a la Centro Penal de Támara, tres mujeres fueron arrestadas por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que ejercen vigilancia en el acceso a este reclusorio.

Las tres damas responden a los nombres de Meybel Merari Mendoza Baquedano, Nohelia Dolores Reyes Franco y María Concepción Bonilla Guillén; esta última iba en compañía de su hija, una menor de edad, sobre quien se activó el protocolo de protección de la niñez para garantizar la atención que corresponde.

A dos de ellas les decomisaron dos envoltorios con una considerable cantidad de gramos de cocaína, y a la tercera, un bulto de marihuana; las tres llevaban las drogas envueltas en material de latex dentro de sus partes íntimas. Además, les confiscaron sus teléfonos celulares.