Por intentar meter droga a la cárcel de Támara, tres mujeres fueron capturadas por la PMOP

Tegucigalpa, Honduras.- Por intentar introducir pequeños embalajes con drogas a la Centro Penal de Támara, tres mujeres fueron arrestadas por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que ejercen vigilancia en el acceso a este reclusorio.
Las tres damas responden a los nombres de Meybel Merari Mendoza Baquedano, Nohelia Dolores Reyes Franco y María Concepción Bonilla Guillén; esta última iba en compañía de su hija, una menor de edad, sobre quien se activó el protocolo de protección de la niñez para garantizar la atención que corresponde.
A dos de ellas les decomisaron dos envoltorios con una considerable cantidad de gramos de cocaína, y a la tercera, un bulto de marihuana; las tres llevaban las drogas envueltas en material de latex dentro de sus partes íntimas. Además, les confiscaron sus teléfonos celulares.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, una de las detenidas es señalada de coordinador el ingreso de artículos prohibidos a diferentes centros penitenciarios del país; acción que era vigilada desde hace algún tiempo por el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Las tres mujeres fueron remitidas al Ministerio Público (MP), en específico, para que el caso sea conocido por el Equipo Fiscal contra el Microtráfico de Drogas, y así seguir con el proceso de judicialización de las tres féminas, por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.