Detienen a dos colombianas que intentaban llevar a Madrid droga oculta en fajas de látex

Bogotá, Colombia.- Dos colombianas que intentaban llevar droga oculta en fajas de látex a Madrid, fueron detenidas este martes por la Policía a través de su dirección de Antinarcóticos, durante un registro de control en el aeropuerto de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La droga fue descubierta luego de que los policías sometieran a las mujeres a una revisión en el denominado 'body scan' (escáner corporal), que permite detectar elementos ocultos ilegales debajo de la ropa o la piel.

Las autoridades calculan que el alijo incautado, que las mujeres llevaban adherido al cuerpo ocultos en fajas de látex, "equivale a un total 14.160 dosis de cocaína en mercados internacionales".