Semana Morazánica 2026: estas son las fechas del feriado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Se acerca la Semana Morazánica 2026, uno de los principales períodos de descanso del año y que reúne, en una sola jornada, los feriados correspondientes al mes de octubre para los hondureños.
En 2026, la Semana Morazánica para el sector público está programada del miércoles 07 de octubre al viernes 09 de octubre, de acuerdo con el calendario de feriados publicado para este año.
La Semana Morazánica fue creada con el objetivo de unificar los días de asueto correspondientes al Día del Soldado, en honor al nacimiento del general Francisco Morazán (3 de octubre); Día de la Raza, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el inicio del mestizaje (12 de octubre); y Día de las Fuerzas Armadas (21 de octubre), con el objetivo de fortalecer el turismo interno de la nación.
Dicho receso quedó establecido mediante el Decreto Legislativo 75-2014 (posteriormente reformado en el Dto. 78-2015), que ordena la unificación y traslado de los tres días de asueto correspondientes al mes de octubre para la primera semana del décimo mes, evitando así la temporada de mayores lluvias o huracanes.
Por su parte, el sector privado contempla un esquema distinto, ya que el feriado inicia al mediodía del miércoles 7 de octubre y finaliza al mediodía del sábado 10 de octubre, por lo que el período efectivo de descanso comprende la tarde del miércoles, jueves, viernes y la mañana del sábado.
Cada año, el Feriado Morazánico es aprovechado por miles de hondureños para realizar viajes dentro del territorio nacional, dando paso a un período de mayor movimiento en destinos turísticos, hoteles, restaurantes y otros establecimientos relacionados con el turismo.
De esta manera, los hondureños ya pueden tomar como referencia las fechas del miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de octubre para organizar sus actividades y planes familiares durante el Feriado Morazánico de 2026.