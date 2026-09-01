Semana Morazánica 2026: estas son las fechas del feriado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Se acerca la Semana Morazánica 2026, uno de los principales períodos de descanso del año y que reúne, en una sola jornada, los feriados correspondientes al mes de octubre para los hondureños.

En 2026, la Semana Morazánica para el sector público está programada del miércoles 07 de octubre al viernes 09 de octubre, de acuerdo con el calendario de feriados publicado para este año.

La Semana Morazánica fue creada con el objetivo de unificar los días de asueto correspondientes al Día del Soldado, en honor al nacimiento del general Francisco Morazán (3 de octubre); Día de la Raza, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el inicio del mestizaje (12 de octubre); y Día de las Fuerzas Armadas (21 de octubre), con el objetivo de fortalecer el turismo interno de la nación.