Congreso Nacional inaugura las Fiestas Patrias con izada de la Bandera

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la conmemoración de los 205 años de Independencia de Honduras, el Congreso Nacional inauguró este martes 1 de septiembre las Fiestas Patrias 2026 con la izada de la Bandera Nacional en los bajos del Palacio Legislativo. La ceremonia comenzó minutos antes de las 6:00 am y reunió a integrantes de la junta directiva, diputados de las diferentes bancadas, funcionarios, empleados del Legislativo e invitados especiales. Durante el acto, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, destacó el significado de la Bandera Nacional y llamó a los hondureños a asumir la Independencia como una responsabilidad que debe construirse cada día.

“Septiembre nos invita a recordar que la Independencia no es únicamente un acontecimiento escrito en la historia; la Independencia también es una responsabilidad que se construye todos los días”, expresó Pinto. La legisladora nacionalista calificó la Bandera Nacional como “uno de los símbolos patrios más grandes de nuestra nación, símbolo de historia, unidad y esperanza”. Pinto también instó a respetar la democracia y las instituciones, además de trabajar por el bienestar de las familias hondureñas y procurar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.