Congreso Nacional inaugura las Fiestas Patrias con izada de la Bandera

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la conmemoración de los 205 años de Independencia de Honduras, el Congreso Nacional inauguró este martes 1 de septiembre las Fiestas Patrias 2026 con la izada de la Bandera Nacional en los bajos del Palacio Legislativo.
La ceremonia comenzó minutos antes de las 6:00 am y reunió a integrantes de la junta directiva, diputados de las diferentes bancadas, funcionarios, empleados del Legislativo e invitados especiales.
Durante el acto, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, destacó el significado de la Bandera Nacional y llamó a los hondureños a asumir la Independencia como una responsabilidad que debe construirse cada día.
“Septiembre nos invita a recordar que la Independencia no es únicamente un acontecimiento escrito en la historia; la Independencia también es una responsabilidad que se construye todos los días”, expresó Pinto.
La legisladora nacionalista calificó la Bandera Nacional como “uno de los símbolos patrios más grandes de nuestra nación, símbolo de historia, unidad y esperanza”.
Pinto también instó a respetar la democracia y las instituciones, además de trabajar por el bienestar de las familias hondureñas y procurar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.
“Como Congreso Nacional haremos lo mejor de nuestras actitudes para trabajar en paz y democracia; construiremos puentes de entendimiento para poder obtener proyectos y voluntades para la Honduras que todos soñamos”, subrayó.
Como parte del protocolo, Pinto entregó el pabellón nacional al coronel Roger Coello del Cid, enlace de las Fuerzas Armadas de Honduras con el Congreso Nacional.
La actividad también incluyó una presentación artística con obras hondureñas a cargo del coro y la banda de la Villa de los Niños, el cuadro de la Academia Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño y músicos de folklore nacional de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras.