“Hasta el corazón no le va servir”: Nos infiltramos en Medisan y terminamos con varios diagnósticos

Otro equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA estaba afuera de la clínica. Ellos también fueron persuadidos por las féminas que estaban en la entrada, con la excepción que sí eran hondureñas. Al verlos mucho tiempo en ese lugar sin acceder a los supuestos tratamientos, alertaron a los guardias de seguridad, por lo que se tuvieron que mover del lugar.David mencionó que por tener tarjetas de crédito y débito daban un ticket para participar en un diseño de sonrisa. Los periodistas, quienes dijeron ser motoristas, al principio comentaron que solo uno se iban hacer los exámenes, pero la dependienta insistió y los convenció a los dos, mientras les solicitaba otros datos, como el ingreso mensual, el número de teléfono y si padecían de alguna enfermedad, para luego decir que el chequeo sería de 40 minutos por cada uno.Segundos después apareció la supuesta doctora. Era una jovencita agraciada de unos 25 años, de estatura baja, pelo ondulado negro y de tes blanca, quien al preguntarle si también era colombiana de forma segura dijo “soy de Trinidad, Santa Bárbara”; sin embargo, su acento colombiano la delataba, aunque intentaba ocultarlo.