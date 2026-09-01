“Puede llegar a cirrosis o cáncer”: el diagnóstico a periodistas infiltrados en clínica

Tegucigalpa, Honduras.- "Ha estado incrementando la grasa en el hígado, puede volverse graso, después puede llegar a una cirrosis y el síntoma que da es cuando usted ya está en un problema de cáncer”. La advertencia llegó mientras los dos periodistas de EL HERALDO y LA PRENSA Premium estábamos sentados frente a un hombre vestido de azul dentro de uno de los cubículos de Nueva Med, una supuesta clínica ubicada en un reconocido centro comercial del bulevar Morazán, en Tegucigalpa. Él no sabía que estábamos infiltrados, pero escuchamos atentos a los diagnósticos que nos dio luego de realizarnos un exámen tras poner una de nuestras manos sobre un dispositivo que arrojaba los resultados en la pantalla. No hubo muestras de sangre ni de laboratorio. Nos habló de problemas en la circulación, después apareció la glucosa y luego el estómago. Minutos después el hígado y, por último, según el médico homeópata que nos atendió, una acumulación de grasa que podría ocasionar cáncer. La lista de posibles enfermedades cada vez era mayor, pero nosotros seguíamos haciendo preguntas, mostrando preocupación, para comprobar de primera mano hasta dónde llegaba el engaño de la clínica.

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De una llamada a la consulta

Todo comenzó unos días antes con una llamada telefónica. Nos dijeron que habíamos sido seleccionados (en un concurso en el que nunca participamos) para recibir una consulta y un examen gratuitos. Nos proporcionaron un código y programamos la cita en Nueva Med. Dos periodistas de EL HERALDO decidimos ingresar de incógnito, haciéndonos pasar por una pareja, para documentar qué ocurre desde el primer contacto con la clínica hasta la eventual oferta y contratación de un tratamiento. Desde que ingresamos, las recepcionistas nos tomaron los datos personales y nos comentaron que si mostramos nuestra tarjeta de crédito o débito podíamos participar en la rifa de una caminadora en diciembre de 2026. Poco después, nos invitaron a tomar asiento, mientras esperábamos ser llamados a la consulta. No habían pasado ni cinco minutos cuando apareció un hombre vestido de azul, tipo enfermero, quien se presentó ante nosotros y nos invitó a pasar a su cubículo, donde había, únicamente, un escritorio y una pesa. Aun así, no nos pesó y tampoco nos midió la presión (siendo actividades básicas en una clínica), entonces la conversación comenzó con preguntas sobre nuestros antecedentes médicos, como las enfermedades, hábitos y tratamientos. Sin indagar mucho, levantó un maletín negro que tenía en sus piernas y lo abrió para realizar el tan esperado examen. Nos pidió colocar una mano sobre un sensor. El espacio tenía dibujada la silueta de una mano y, al entrar en contacto con nuestra piel, comenzó una cuenta regresiva de 60 segundos. Mientras esperábamos, el hombre observaba la pantalla de su computadora, que permanecía fuera de nuestra vista, reflejando en su rostro preocupación.

“Hay problemas. Tenemos problemas de circulación, la grasa se está localizando en las venas y arterias”, comenzó diciendo. “Si usted deja que esto siga avanzando puede hacer una trombosis”, agregó. Continuó diciendo que “en la parte gástrica, en la parte de lo que es la absorción y la peritonitis gástrica no está trabajando bien y que el contenido de grasa en el hígado se ha estado incrementando”. "Puede volverse hígado graso, después puede llegar a ser una cirrosis y el síntoma que da es cuando usted ya está en un problema de cáncer”, agregó. Luego de realizar el examen a ambos, el supuesto médico nos diagnosticó con prediabetes y resistencia a la insulina. También aseguró que la mayoría de las vitaminas de nuestro organismo están disminuyendo y que esto, a su vez, estaría afectando al cerebro. “¿Les gustaría tener un tratamiento homeópata para mejorar estas alteraciones?”, preguntó. Ya había terminado la consulta gratis y lo que venía era la parte comercial del tratamiento natural.

"El barrido"

El supuesto médico explicó que el primer paso es “limpiar” el organismo. Habló de desparasitar, desintoxicar y trabajar el hígado, los riñones y el sistema linfático. Ese proceso, nos dijo, tendría una duración de entre 20 y 30 días. La propuesta incluía homeopatía, nutrición, psicología, sueroterapia y terapias neurales. En total, hablamos de aproximadamente cinco meses de tratamiento. Preguntamos por los medicamentos y nos dijeron que eran varios; en el caso de la sueroterapia, nos explicaron que es intravenosa y que se aplica dentro de la clínica. Este es el mismo modus operandi que se detectó en Medisan, una clínica a la que el equipo de EL HERALDO y LA PRENSA Premium también se infiltró. Todo parece estar diseñado para atender cada una de las alteraciones que, minutos antes, habían sido detectadas por el dispositivo. Entonces uno de los periodistas hizo la pregunta inevitable: “¿Cuánto cuesta?”. “No les puedo decir que es barato porque es mentira, pero hoy hay una campaña y cómo fueron invitados, esto les permite que puedan tener un descuento”, respondió. El hombre tomó su lápiz y escribió sobre una hoja en blanco la cifra de L48,000, por persona. “Si ustedes pagan en efectivo se les da el 40% de descuento, pero si pagan con tarjeta de crédito se les da el 30% de descuento”, dijo el supuesto médico, queriendo convencernos de tomar los tratamientos.

Financiamiento

La consulta gratuita ya había concluido y, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos a una propuesta comercial. Nos dijeron que el precio todavía podía cambiar, pues llegamos mediante una campaña y que el código que recibimos permitía obtener un descuento de hasta 40%. Eso significaba que la cifra inicial caía a unos 28,800 lempiras por persona. La conversación fue interrumpida por una fémina, que entró vestida también de azul. Dijo ser la jefa del supuesto médico. Desde que ingresó comenzó a halagar a la paciente, sin saber que era una periodista infiltrada, buscando generar confianza. Después aseguró que podía mejorar el precio si realmente estábamos interesados y dispuestos a pagar en ese momento. Empezó a consultar sobre las tarjetas de crédito que utilizábamos y los bancos de nuestra preferencia, entonces señaló que el mejor precio sería de L25,000 por persona a dos años, donde quedaría una mensualidad de L1,041. Pero ese crédito no nos lo daban en la clínica, sino que sugerían sacarlo con el banco. Nos negamos, dijimos que teníamos varios compromisos y no podíamos pagarlo, entonces ella insistió y preguntó que “¿cuánto podemos pagar mensualmente?”