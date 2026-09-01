“Puede llegar a cirrosis o cáncer”: el diagnóstico a periodistas infiltrados en clínica

Todo comenzó unos días antes con una llamada telefónica. Nos dijeron que habíamos sido seleccionados (en un concurso en el que nunca participamos) para recibir una consulta y un examen gratuitos.Nos proporcionaron un código y programamos la cita en Nueva Med. Dos periodistas de EL HERALDO decidimos ingresar de incógnito, haciéndonos pasar por una pareja, para documentar qué ocurre desde el primer contacto con la clínica hasta la eventual oferta y contratación de un tratamiento.Desde que ingresamos, las recepcionistas nos tomaron los datos personales y nos comentaron que si mostramos nuestra tarjeta de crédito o débito podíamos participar en la rifa de una caminadora en diciembre de 2026.Poco después, nos invitaron a tomar asiento, mientras esperábamos ser llamados a la consulta.No habían pasado ni cinco minutos cuando apareció un hombre vestido de azul, tipo enfermero, quien se presentó ante nosotros y nos invitó a pasar a su cubículo, donde había, únicamente, un escritorio y una pesa.Aun así, no nos pesó y tampoco nos midió la presión (siendo actividades básicas en una clínica), entonces la conversación comenzó con preguntas sobre nuestros <b>antecedentes médicos</b>, como las enfermedades, hábitos y tratamientos.Sin indagar mucho, levantó un maletín negro que tenía en sus piernas y lo abrió para realizar el tan esperado examen.Nos pidió colocar una mano sobre un sensor. El espacio tenía dibujada la silueta de una mano y, al entrar en contacto con nuestra piel, comenzó una cuenta regresiva de 60 segundos.Mientras esperábamos, el hombre observaba la pantalla de su computadora, que permanecía fuera de nuestra vista, reflejando en su rostro preocupación.