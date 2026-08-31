Dudosas ofertas, contratos sin leer y diagnósticos falsos: así estafan las clínicas Medisan y Nueva Med

Nueva Med acumula, además, cinco denuncias reportadas durante 2026 ante la Dirección de Protección al Consumidor, según la respuesta oficial a la solicitud de información SOL-SCDSEC-899-20 Cuatro expedientes fueron archivados después de acuerdos de conciliación y en conjunto superan los 72,000 lempiras; otro caso, por 24,750 lempiras, continúa pendiente de audiencia. En el caso de Medisan no aparecen denuncias formales ante esa dependencia, aunque sí existen señalamientos publicados por usuarios en redes sociales.