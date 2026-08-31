Dudosas ofertas, contratos sin leer y diagnósticos falsos: así estafan las clínicas Medisan y Nueva Med

Una supuesta evaluación médica sin costo se ha convertido en el mecanismo utilizado por dos clínicas que funcionan en Honduras para atraer a clientes. La oferta comienza con una llamada telefónica y termina tratamientos costosos, según testimonios recopilados.
Se trata de Medisan y Nueva Med, la primera con sede en San Pedro Sula y la segunda en Tegucigalpa. Ambas operan desde inicios de mayo de 2025 y, hasta el momento, una de ellas ya acumula al menos cinco denuncias por estafa.
En cuanto a Medisan, el primer contacto ocurre generalmente por teléfono. La persona recibe una llamada en la que le informan que ha sido seleccionada mediante un sorteo para recibir una consulta de salud y un examen gratuitos, pero termina siendo una total estafa.
Nueva Med, por otro lado, somete a sus pacientes a una evaluación mediante un aparato al que deben acercar o colocar la mano durante unos segundos. Después, reciben una serie de resultados sobre supuestas condiciones médicas.
La investigación realizada por EL HERALDO Plus encontró que ese procedimiento es utilizado para presentar diagnósticos que incluyen numerosos problemas de salud falsos, con el objetivo de inducir a los pacientes a adquirir los medicamentos ofrecidos por la clínica.
El escenario cambia cuando al paciente se le comunican los resultados. En algunos testimonios aparecen advertencias sobre padecimientos graves, pero ellos ofrecen una alternativa para atender los problemas que supuestamente fueron encontrados.
Medisan ofrece servicios de sueroterapia, la aerosolterapia o nebulización y la denominada desintoxicación iónica. Las ofertas son realizadas en las propias instalaciones y, de acuerdo con la información recopilada, en algunos casos se manejan precios especiales condicionados a que la contratación se realice ese mismo día.
Especialistas consultados durante el proceso cuestionaron la validez médica de esos resultados y señalaron que el dispositivo utilizado no cuenta con respaldo científico para establecer ese tipo de diagnósticos.
Aunque Medisan y Nueva Med no forman parte de una misma empresa, la investigación encontró la presencia de ciudadanos hondureños y colombianos relacionados con la constitución y funcionamiento de estos negocios. Medisan, además, comparte nombre con una clínica que opera en Colombia y que fue denunciada en julio por el programa Séptimo Día, de Caracol TV.
Cuestionó, entre otras disposiciones, que el documento considere iniciado el consumo del paquete desde el momento de la firma, aunque el servicio todavía no haya sido prestado, sin desarrollar con mayor precisión las condiciones en que serán proporcionados.
El mismo análisis puso atención en una penalización equivalente al 30 % del contrato cuando el cliente decide desistir del servicio, así como en la obligación de acudir a un procedimiento de arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).
Nueva Med acumula, además, cinco denuncias reportadas durante 2026 ante la Dirección de Protección al Consumidor, según la respuesta oficial a la solicitud de información SOL-SCDSEC-899-20 Cuatro expedientes fueron archivados después de acuerdos de conciliación y en conjunto superan los 72,000 lempiras; otro caso, por 24,750 lempiras, continúa pendiente de audiencia. En el caso de Medisan no aparecen denuncias formales ante esa dependencia, aunque sí existen señalamientos publicados por usuarios en redes sociales.