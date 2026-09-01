De L75,800 a L14,500: Clínica sugiere créditos para pagar tratamientos en SPS

Para convencer a los periodistas infiltrados, dijo que las promociones eran para mayores de 45 años, pero si los exámenes mostraban que alguien necesitaba el tratamiento y era la primera vez que iban a consulta gratis, aplicaban.“Entonces bajo ese condicionamiento, el único costo que pagarían por campaña es de 14,500 lempiras, si se dan cuenta la diferencia es abismal en cuanto a lo que un particular viene a pagar”, sostuvo en tono de convencer.El hombre aclaró que no es un descuento, porque, según él, la clínica asume el pago de los restantes 61,300 lempiras para “apoyar a las personas que no pueden pagar”.Con esto dejan claro algo muy importante a las víctimas: no hay opción a una facilidad de pago, todo se debe cancelar en ese momento, tiene que ser en efectivo, tarjeta de crédito o de débito, sino se pierde la oportunidad.