Exámenes clínicos contradicen resultados de máquina cuántica de Nueva Med

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Una mujer de 45 años colocó una de sus manos sobre un dispositivo y esperó unos minutos. No le extrajeron sangre, no le tomaron una muestra de orina y tampoco le realizaron una ecografía, una radiografía, una densitometría ósea ni un estudio cardiológico.Sin embargo, minutos después recibió un informe de 128 páginas que advertía sobre posibles alteraciones en el hígado, el corazón, el cerebro, los pulmones, el aparato digestivo, los huesos, la piel y hasta el sistema ginecológico. “Prácticamente, me dijeron que ya me iba a morir, que necesitaba urgente el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/estafas-medicas-honduras-medisan-nuevamed-diagnosticos-tratamientos-AO31848811" target="_blank">tratamiento</a> que me ofrecían”, relató la mujer, que prefirió mantener el anonimato.El equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus tuvo acceso al documento con los resultados. Para contrastar el supuesto informe médico, este equipo llevó a la paciente a un reconocido laboratorio en Tegucigalpa para que se sometiera a una serie de <b>exámenes clínicos</b>.Del conjunto de pruebas se seleccionaron aquellas que podían ser verificadas mediante análisis de sangre y orina, ya que otros de los resultados atribuidos a la llamada <b>máquina cuántica</b> requerían estudios clínicos específicos de otro tipo.De esta manera, se optó por contrastar los hallazgos más puntuales y generales que podían comprobarse mediante estas pruebas de laboratorio.