Sin rastro de 24 mil chinos que ingresaron irregularmente a Honduras entre 2022 y 2025

A raíz de la crisis política en Venezuela, Nicaragua y Cuba, los puntos fronterizos del oriente y sur de Honduras registraron en 2022 un ingreso masivo de migrantes provenientes de esos y otros países. Entre ellos, también avanzaba una formación muy discreta de miles de ciudadanos asiáticos.De acuerdo con el abogado <b>Wilson Paz</b>, exdirector del INM durante la administración de Castro, entre 2022 y 2025 cerca de 1.2 millones de personas de distintas nacionalidades —incluidos chinos— ingresaron a Honduras en tránsito hacia naciones del norte. El sistema biométrico registró ese flujo como migración irregular y el INM les dio un tiempo de diez días para que abandonaran el país, explicó.Como ellos ingresan por un punto fronterizo no autorizado, entonces se instalaron centros de atención para registrarlos. Además, como había una amnistía aprobada, no se les sancionaba. En los centros ubicados en la frontera “nosotros les captábamos todos sus datos, sus huellas y otra información adicional”, detalló.“Si alguna de esas personas se quedó, independientemente de la nacionalidad, precisamente tenía que buscar regularizar su estadía en el país, pero difícilmente eso era posible porque las autoridades de Gobernación iban a detectar fácilmente que había ingresado a Honduras de manera irregular”, expuso.Los migrantes podrían solicitar refugio en Honduras, pero Paz matizó que, "hablo en general de esas nacionalidades, no quiero generalizar a los chinos porque si no estaría cayendo en esa temática que han querido imponer, como, por ejemplo, los venezolanos que decían que tenían temor de regresar a su país y pedían refugio. Y eso sí podía crearse, pero no me acuerdo de un chino solicitando refugio en nuestro país".Detalló que el artículo 21 numeral 8 de la Ley de Migración permitía a Gobernación abrir alternativas para regularizar a los migrantes irregulares, “pero desde que llegué en el 2025, trabajamos con Gobernación para darle un arreglo reglamentario y así cerrar esa puerta”. La ley es clara y establece que cuando alguien ingresó de manera irregular al país, lo que procede es una deportación, agregó.Paz aseguró: “Yo podría decir que el 99.9% continuaron con su camino y un pequeño 0.1% así accidentalmente se quedó en Honduras porque le gustó el país o porque le dio un trabajo de manera informal, porque esas personas tampoco pueden trabajar de manera formal, y así se quedaron quedando en el país”.Para el exdirector de Migración, ni Estados Unidos tiene claridad sobre cuántas personas están de manera irregular en su territorio, ni cuántas migraron a Canadá. En todo caso, las autoridades del INM sí tienen datos más precisos sobre los ingresos regulares de los extranjeros, expuso.