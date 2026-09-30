Después del feriadón morazánico hay diligencias, avisa la fiscalía

CAERLES. La “Mujer Araña”, la que todo lo sabe y todo lo puede, le manda a decir a los refundidores que disfruten al máximo el feriado morazánico, porque, hoy sí, no tardan en caerles. Por eso dicen que, después de un gustazo, un trancazo.

CHORRERA. La fiscalía ya inició las diligencias prejudiciales, para que en los recintos de la diosa Temis nombren al juez natural, porque después del feriadón viene una chorrera de requerimientos fiscales. ¡Fumen, refundidores!

CHEQUESOL. La bulla es que comenzarán con el “chequesol”, y en la chalana van EC y AS, de la tierra del junco, JCC, de la zona central, y otros de la zona occidental.

REDONDO. También le caerán, por fin, a los once de la comisión permanente espuria del Redondo y a aquellos dos que estuvieron a punto de descarrilar las elecciones desde el CNE y TJE. ¡Vaya, hombre!

SELLO. Bueno, una cosa es que la “people” ande encachimbada -y con justa razón- por los leñazos a los combustibles y, otra, muy distinta, ese relajo en Cofradía, Cortés, con la quema de llantas y turuncas en la carretera. El claro sello de Libre.

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LADRÓN. ¡Qué bonito! Nasralla y compañía pueden llamar delincuente, mercenario, narco y ladrón a quien se les antoja, pero si la institucionalidad del Estado les pide rendir cuentas por el manejo del pisto de la campaña, a la ONU se ha dicho a denunciar “persecución política”.

DESVIAR. A puros tiktok, Facebook y X pretende Nasralla desviar la atención sobre las cuentas claras de los 73 millones que le pide la UPL, en vez presentar las facturas y recibos del SAR, copias de cheques, copias de depósitos, números de cuentas, junto al informe de ingresos y egresos de las aportaciones que recibió.

CREE. Pues, hombre, Hilario, mañana entra en vigencia el nuevo ajuste tarifario de la CREE, a quien nadie le cree, y la bulla es que ni Hércules ni Sansón han conseguido el billete para congelar las tarifas de la ENEE.

IHT. Hombre, ya la otra semana es el feriadón morazánico y nada se oye del IHT ni de nadie de la racha promoviendo las rutas turísticas, playas, ecoturismo, sitios arqueológicos, en fin, en apoyo a la industria sin chimeneas local.

ROGAR. Para más los salvadoreños y chapines tienen una campaña motivando a los viajeros de catrachilandia a visitar sus países, porque, lo que es aquí, nada de nada. Los reporteros se quejan de que hay que hasta rogar a los ministros del “papi” para una pinche entrevista.