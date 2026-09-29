Joven muere dentro de un motel en las afueras de Catacamas; su hija recién nacida salió afectada

Olancho, Honduras.- En circunstancias aún sin esclarecer y con una causa también por investigar, una jovencita fue encontrada muerta en el interior de la habitación de un motel, en las afueras de la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho. El inusitado suceso ocurrió en horas de la noche del lunes, y el hallazgo fue reportado a la Policía Nacional (PN), minutos antes de las 7:00 de la noche, cuando, al parecer, los empleados del motel ubicado en la carretera hacia la aldea Guanaja Talgua, encontraron a la mujer, a dos hombres y a una recién nacida, inconscientes, dentro de la habitación que habían rentado. Estos dieron aviso rápidamente a las autoridades policiales y a los cuerpos de socorro, para que pudieran hacer algo por los tres adultos y el bebé. Cuando los agentes llegaron al lugar se enteraron de que la mujer ya estaba muerte. Entre tanto, los dos hombres y la infanta aún estaban con vida. Varias ambulancias llegaron al sitio para hacer el traslado de los dos hombres y de la bebé hacia el Hospital Santo Hermano Pedro, en el centro de la ciudad de Catacamas.

¿Monóxido de carbono?

La fallecida fue identificada como Aida Beatriz Padilla Amaya, de 21 años de edad, originaria del caserío Cacao Morán, perteneciente al municipio de Silca, siempre en este departamento, pero con domicilio en Catacamas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La hipótesis que tomó más fuerza durante el proceso de levantamiento del cuerpo, es que Aida Beatriz, los dos hombres y su bebé, habrían inhalado monóxido de carbono; extremo que es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y que deberá de confirmarse en la autopsia médico legal que le practicaron al cadáver de Aida Padilla. Doña Beatriz Padilla, abuela de Aida, contó que "tenía como seis meses de que no la miraba, ella casi no iba donde nosotros (a Silca)". La mujer de avanzada edad aseguró conocer a uno de los hombres con los que fue encontrada su nieta; se trata de la persona que le conducía el carro a Aida Beatriz, pero agregó, que no sabe quién es la otra persona que les acompañaba.

Doña Beatriz reveló que su nieta recientemente había salido de prisión, que fue excarcelada meses antes de cumplir la pena que le habían impuesto, ya que estaba en los últimos meses de su embarazo, y para que pudiera dar a luz fuera de la cárcel. La mañana de este martes, uno de los hombres fue dado de alta en el Hospital Santo Hermano Pedro, no así, el otro adulto y el pequeño, quienes permanecen internos, pero fuera de peligro, según se informó en ese sanatorio. El cuerpo de Aida fue llevado a la Morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, y fue retirado a eso de las 11:00 de la mañana de hoy martes -29 de septiembre- para llevarlo a sepultar a la aldea Cacao Morán, en Silca.