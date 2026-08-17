Hallan muerta a una mujer dentro de motel en Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un motel en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Cindy Gabriela Alvarado, según los primeros reportes de las autoridades.

De acuerdo con la información inicial, Alvarado habría ingresado al establecimiento en compañía de un hombre. Posteriormente, la mujer fue encontrada sin vida dentro de la habitación.

Según el relato preliminar proporcionado por una recepcionista del motel, el hombre que acompañaba a la víctima habría salido del establecimiento con el argumento de que compraría bebidas, pero no regresó.