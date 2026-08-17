Hallan muerta a una mujer dentro de motel en Siguatepeque, Comayagua

Siguatepeque, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un motel en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.
La víctima fue identificada preliminarmente como Cindy Gabriela Alvarado, según los primeros reportes de las autoridades.
De acuerdo con la información inicial, Alvarado habría ingresado al establecimiento en compañía de un hombre. Posteriormente, la mujer fue encontrada sin vida dentro de la habitación.
Según el relato preliminar proporcionado por una recepcionista del motel, el hombre que acompañaba a la víctima habría salido del establecimiento con el argumento de que compraría bebidas, pero no regresó.
Tras conocerse el hallazgo, equipos de investigación se desplazaron hasta el motel para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte ni se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con el caso.
El cuerpo de la mujer deberá ser sometido a la autopsia, que permitirán determinar de manera científica la causa y manera de muerte.
El caso se registra en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras, más de 160 mujeres han perdido la vida de forma violenta en el país en lo que va del año.