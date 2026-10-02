Pentobarbital, el fármaco que falló en la ejecución de Christa Pike: ¿qué efecto tiene en el cuerpo?

Esa dificultad para conseguir el medicamento también está detrás de parte de la controversia que rodea a la ejecución de Pike, debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha aprobado el pentobarbital en dosis altas ni para provocar la muerte, por lo que algunos estados han recurrido a farmacias de formulación magistral para obtener las sustancias utilizadas en las ejecuciones