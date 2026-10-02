Pentobarbital, el fármaco que falló en la ejecución de Christa Pike: ¿qué efecto tiene en el cuerpo?

El pentobarbital, el barbitúrico utilizado por Tennessee para la inyección letal, quedó en el centro de la polémica tras la fallida ejecución de Christa Pike, que sobrevivió a dos dosis y permanece hospitalizada en estado crítico, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la fiabilidad y seguridad de este método de ejecución en Estados Unidos.
A diferencia de los protocolos letales en Estados Unidos, que durante años contemplaron tres fármacos, Tennessee utiliza desde 2024 únicamente pentobarbital para sus ejecuciones
El debate sobre este método volvió al primer plano esta semana después de que la ejecución de Christa Pike, prevista para el 30 de septiembre, se convirtiera en un procedimiento fallido: la reclusa recibió dos dosis del barbitúrico, pero sobrevivió y permanece hospitalizada en estado crítico.
El pentobarbital es un barbitúrico que deprime el sistema nervioso central hasta provocar la pérdida de conciencia y, en dosis elevadas, puede detener las funciones que controlan la respiración y el ritmo cardíaco.
En el caso de Pike, el procedimiento consistía en administrar el medicamento directamente al torrente sanguíneo mediante una vía intravenosa, pero sus abogados sostienen que al menos parte de la sustancia pudo haber terminado en el tejido al desplazarse la vía.
La elección del pentobarbital para las ejecuciones estadounidenses está ligada a la escasez de tiopental sódico, el fármaco utilizado durante años para provocar la inconsciencia, dentro del protocolo de las tres sustancias.
Oklahoma recurrió al pentobarbital por primera vez en 2010 y Ohio lo convirtió en 2011 como el único fármaco de su protocolo. Desde entonces, el medicamento ha quedado vinculado a una larga controversia sobre su disponibilidad, los proveedores que lo suministran y las garantías de que una ejecución pueda realizarse sin provocar sufrimiento
Esa dificultad para conseguir el medicamento también está detrás de parte de la controversia que rodea a la ejecución de Pike, debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha aprobado el pentobarbital en dosis altas ni para provocar la muerte, por lo que algunos estados han recurrido a farmacias de formulación magistral para obtener las sustancias utilizadas en las ejecuciones
Un fallo aún sin explicaciónLa causa exacta del fallo todavía no ha sido determinada oficialmente, pero un anestesiólogo contratado como experto por la defensa de Pike, Joel Zivot, señaló que las declaraciones de la reclusa sobre una sensación de ardor en el brazo apuntan a que la vía intravenosa pudo haber dejado de estar dentro de la vena y que el pentobarbital habría entrado en el tejido circundante en lugar de llegar directamente al torrente sanguíneo.