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“Usaron 7 agujas en una hora”: Abogados revelan lo que habría fallado en la ejecución de Christa Pike

Los abogados de Pike presenciaron todo el momento en el que se estaba realizando el proceso de ejecución y aseguraron que fue "ineficiente" y "doloroso"

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 12:23
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Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió el miércoles a un intento de ejecución con inyección letal, se quejó de dolor en el brazo durante el procedimiento. Sus abogados presenciaron todo y explicaron lo que habría provocado el fallo.

 Foto: Redes sociales
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Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en este estado en más de 200 años y había expresado su temor a una muerte dolorosa por la inyección letal. Sus abogados habían solicitado que fuera ejecutada por un pelotón de fusilamiento, pero Tennessee no contempla esa opción para su caso.
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Los periodistas que presenciaron el fallido procedimiento describieron los ronquidos y las quejas de dolor de Pike, así como sus frecuentes patadas, que llegaban a tirar las sábanas que la cubrían. En ocasiones, la cortina estaba cerrada y los periodistas solo podían oír los sonidos, indicó además NBC.
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Christa Pike se encuentra en condición crítica en un hospital de Tennessee, según informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, que han pedido se le conmute la sentencia. "No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", indicó Spivey a la prensa.
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"Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo.
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"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas (al parecer muy finas) y las extracciones de sangre.
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Según los abogados, esta era una de las razones por las que rechazaba este método de ejecución y había pedido uno diferente.
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May Martínez, la madre de Collen Slemmer, la joven asesinada por Pike, lamentó la fallida ejecución. "Fue un desastre", afirmó en entrevista telefónica con NBC.

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Señaló además que Pike "no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen" y se quejó de la manera en que se le comunicó lo ocurrido con la ejecución.
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Señaló además que Pike "no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen" y se quejó de la manera en que se le comunicó lo ocurrido con la ejecución.
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