“Usaron 7 agujas en una hora”: Abogados revelan lo que habría fallado en la ejecución de Christa Pike

Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió el miércoles a un intento de ejecución con inyección letal, se quejó de dolor en el brazo durante el procedimiento. Sus abogados presenciaron todo y explicaron lo que habría provocado el fallo.
Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en este estado en más de 200 años y había expresado su temor a una muerte dolorosa por la inyección letal. Sus abogados habían solicitado que fuera ejecutada por un pelotón de fusilamiento, pero Tennessee no contempla esa opción para su caso.
Los periodistas que presenciaron el fallido procedimiento describieron los ronquidos y las quejas de dolor de Pike, así como sus frecuentes patadas, que llegaban a tirar las sábanas que la cubrían. En ocasiones, la cortina estaba cerrada y los periodistas solo podían oír los sonidos, indicó además NBC.
Christa Pike se encuentra en condición crítica en un hospital de Tennessee, según informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, que han pedido se le conmute la sentencia. "No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", indicó Spivey a la prensa.
"Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo.
"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas (al parecer muy finas) y las extracciones de sangre.
Según los abogados, esta era una de las razones por las que rechazaba este método de ejecución y había pedido uno diferente.
May Martínez, la madre de Collen Slemmer, la joven asesinada por Pike, lamentó la fallida ejecución. "Fue un desastre", afirmó en entrevista telefónica con NBC.
Señaló además que Pike "no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen" y se quejó de la manera en que se le comunicó lo ocurrido con la ejecución.