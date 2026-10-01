¿Qué se sabe del ataque de dos exalumnos en una escuela de Torreón, México?

Este incidente se suma a otros episodios recientes este año en planteles del país, como el ataque armado registrado en una preparatoria de Michoacán que dejó dos docentes fallecidos, así como el homicidio con arma blanca de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur en la Ciudad de México, hechos que han encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad y los protocolos de protección en los recintos educativos de México.