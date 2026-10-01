"Siento que mi brazo va a reventar": Esto dijo Christa Pike tras sobrevivir a un intento de ejecución

Señaló además que Pike "no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen" y se quejó de la manera en que se le comunicó lo ocurrido con la ejecución. "No dijeron nada y de repente nos pidieron que nos fuéramos, y nos fuimos. No supimos nada hasta que llegamos a la oficina y vimos al comisionado (de Corrección) y él nos dijo que no había funcionado", recordó.