Feriado Morazánico 2026: recomendaciones para viajar seguro y evitar contratiempos

El Feriado Morazánico 2026 está cada vez más cerca y miles de hondureños se preparan para salir de sus ciudades, visitar familiares o conocer algunos de los destinos turísticos que ofrece el país.
Ante el incremento de viajeros y del movimiento vehicular durante estos días de descanso, es importante tomar algunas precauciones antes de emprender el recorrido, especialmente cuando se trata de viajes por carretera.
Una de las principales recomendaciones es revisar el vehículo con anticipación para comprobar que se encuentre en condiciones adecuadas para realizar el trayecto.
Entre los elementos que deben revisarse se encuentran el nivel de aceite del motor, el agua o refrigerante, los frenos y las llantas (principales y de repuesto).
También es necesario comprobar el estado de la batería, el funcionamiento de los faros, las direccionales y las luces de emergencia.
Otra medida importante es preparar un kit básico para atender cualquier emergencia que pueda presentarse durante el trayecto.
Este puede incluir gasas, alcohol o desinfectante, guantes desechables y medicamentos de uso habitual, además de agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, baterías, cargador portátil para el teléfono y una lista de contactos de emergencia.
La planificación de la ruta es otro aspecto que puede ayudar a reducir los contratiempos, debido a que durante el feriado se espera un incremento en la circulación de vehículos por las principales carreteras del país.
Por ello, es recomendable revisar previamente el recorrido, identificar posibles paradas y calcular el tiempo aproximado que podría tomar el viaje.
Antes de abandonar la vivienda, también es importante verificar que las puertas y ventanas estén correctamente cerradas, desconectar los aparatos eléctricos que no necesiten permanecer encendidos y comprobar que las llaves de agua estén cerradas.
Asimismo, puede ser conveniente informar a una persona de confianza que la vivienda permanecerá sola durante el período de vacaciones.
De esta manera, la preparación del viaje no comienza al momento de subir al vehículo de transporte, sino desde casa, con una revisión previa que permita disfrutar del Feriado Morazánico con menos contratiempos.