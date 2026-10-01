Cero privilegios y suspenden visitas: Llegan duras medidas a cárceles tras ley contra terroristas

Las autoridades trabajan en el perfilamiento de personas acusadas o sentenciadas por terrorismo y en la aplicación de nuevas medidas para el régimen de visitas en los centros penitenciarios de máxima seguridad. Así es el ambiente que se vive en Támara.
Cero privilegios y una reorganización del régimen de visitas se implementan en los centros penitenciarios de máxima seguridad tras la aprobación de la ley que busca combatir a las organizaciones terroristas, maras y pandillas. Estas son algunas de las medidas que se aplican en Támara.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio a conocer que un equipo especial trabaja en el perfilamiento de las personas privadas de libertad acusadas o sentenciadas por terrorismo.
Además, se suspendieron temporalmente las visitas en determinados centros penitenciarios y módulos de máxima seguridad. La visita de los abogados se realizará mediante locutorios, sin contacto físico.
"El Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecuta una serie de acciones en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 208-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se establece la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como reformas al Decreto N.° 101-2015", dieron a conocer las autoridades del INP.
Las medidas están siendo adoptadas tras la aprobación de la nueva normativa. De acuerdo con el INP, "se exceptúan temporalmente del proceso de visita los Centros Penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; y los Módulos de Máxima Seguridad de los Centros Penitenciarios de Támara y Siria, en Francisco Morazán".
Las visitas permanecerán suspendidas mientras se realizan las adecuaciones necesarias para establecer el régimen de visita conforme a las disposiciones contempladas en la nueva normativa.
El INP dio a conocer que se giraron instrucciones a los directores de los centros penitenciarios a nivel nacional para identificar a las personas privadas de libertad acusadas o sentenciadas por la figura de terrorismo, con el propósito de proceder con su reubicación al régimen de máxima seguridad.
"Se desarrolló una reunión de trabajo con los directores de los establecimientos de Máxima Seguridad, orientada a la planificación y coordinación de las acciones necesarias para la aplicación de las reformas", dieron a conocer desde el INP.
Además, ya se asignó un equipo especial encargado de realizar el perfilamiento de las personas privadas de libertad que actualmente se encuentran en otros regímenes de seguridad, con el objetivo de determinar, conforme a los criterios establecidos en la normativa, cuáles deben ser reubicadas en el régimen de máxima seguridad.
La nueva ley elimina las visitas conyugales o íntimas y restringe las visitas familiares a casos excepcionales mediante cabinas de vidrio de alto impacto. También limita el derecho a salida al patio o recepción de sol a un máximo de una hora a la semana, bajo custodia permanente.