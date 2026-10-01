Cero privilegios y suspenden visitas: Llegan duras medidas a cárceles tras ley contra terroristas

"El Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecuta una serie de acciones en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 208-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual se establece la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como reformas al Decreto N.° 101-2015", dieron a conocer las autoridades del INP.