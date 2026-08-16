Hallan dos cuerpos carbonizados en Tómala, Lempira; investigan si serían pareja desaparecida

Lempira, Honduras.-Dos personas carbonizadas fueron halladas la tarde de este domingo 16 de agosto; este hecho mantiene consternados a los habitantes del municipio de Tambla, departamento de Lempira. Los cadáveres fueron encontrados uno al lado del otro y, debido al avanzado estado de carbonización, se encontraban completamente irreconocibles, por lo que hasta el momento no ha sido posible establecer oficialmente sus identidades.

Ante las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, será necesario recurrir a métodos especializados de identificación forense para determinar quiénes son las víctimas. De manera preliminar, ha trascendido que los cuerpos podrían corresponder a Levis Arelis Pascual Núñez, de 31 años, y Anayeli Raquel Gómez Fuentes, de 17 años, ambos originarias de Tómala, Lempira.

Los dos jóvenes habrían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de agosto, situación que ha generado preocupación entre sus familiares y personas cercanas. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente que los cuerpos encontrados correspondan a los jóvenes, por lo que será necesario esperar los resultados de los procedimientos forenses.