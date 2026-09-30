Denil Maldonado enciende las alarmas previo a Martinica vs Honduras: “No creo poder llegar”

Kingston, Jamaica.- La Selección Nacional de Honduras podría tener una baja sensible para su próximo compromiso contra Martinica por la Nations League . Denil Maldonado , capitán de la H, reconoció que difícilmente llegará en condiciones para disputar el partido del viernes, luego de terminar el encuentro ante Jamaica con una molestia en la rodilla derecha.

“En lo personal me siento bien, aunque no ha sido fácil en estos momentos. Tuve un problema en la rodilla tras un choque que tuve en el último partido. El cuerpo médico ya pasó el reporte al míster y, por los momentos, solo toca seguir trabajando para ver si puedo llegar el viernes y tener la posibilidad de jugar”, explicó Maldonado.

Sin embargo, el capitán fue claro cuando se le preguntó directamente si se ve jugando el viernes. El defensor considera que no está en condiciones ideales y no quiere poner en riesgo su salud.

“La verdad, en lo personal, no creo poder llegar. No quiero arriesgar, porque en la cancha las condiciones me afectarían mucho si no estoy al cien por ciento”, manifestó.

Maldonado también reconoció que las molestias son habituales entre los futbolistas, pero considera que en este momento debe escuchar las señales de su cuerpo.

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“Siempre he tenido molestias. Unos jugadores siempre tienen algún dolor a la hora de jugar, pero en este caso creo que no sería lo mejor arriesgar si no estoy al cien por ciento”, señaló.

El capitán de Honduras también explicó por qué decidió permanecer en el terreno de juego durante todo el partido anterior, pese a que ya sentía molestias. Para Maldonado, se trató de una cuestión de compromiso con la camiseta de Honduras.

“Al final siento que es más que todo compromiso de mi parte. Siempre quiero dar lo mejor en el campo, independientemente de si estoy con molestias o no. Uno como jugador siempre quiere dar ese granito de arena al equipo”, expresó.

El defensor aseguró que fue una decisión personal continuar en el encuentro y destacó que el esfuerzo terminó teniendo recompensa con el resultado obtenido.

“Fue una de mis decisiones poder seguir el partido, independientemente de que ya tenía la molestia. Pero creo que valió la pena, ya que sacamos un valioso resultado”, agregó.

Ante la posibilidad de no poder jugar, Maldonado dejó claro que confía plenamente en los futbolistas que puedan ocupar su lugar y considera que los nuevos jugadores tienen una oportunidad importante para demostrar sus condiciones.

“Si no puedo estar, obviamente toca respaldar a los compañeros que les pueda tocar. Ellos tienen siempre la máxima confianza del míster y, obviamente, también de los jugadores”, comentó.

Y añadió: “Tenemos compañeros que están con esas ganas de querer mostrarse. Ahí está la oportunidad para que ellos puedan demostrar lo que tienen y, al final, el profe decidirá quiénes pueden jugar”.

Maldonado también habló sobre la capacidad de Honduras para levantarse después de la derrota sufrida en Tegucigalpa ante Surinam y responder con un triunfo en Kingston. El capitán considera que el equipo tuvo que analizar sus errores y aprender rápidamente, especialmente porque el calendario obliga a disputar partidos con poco tiempo de recuperación.

“No es nada fácil. Uno es futbolista y, en estas competencias, tenemos partidos muy seguidos. Uno tiene que sacar conclusiones y autoanalizarse, sabiendo que el partido no fue muy favorable en Tegucigalpa”, explicó.

Según Maldonado, esa autocrítica fue fundamental para cambiar la imagen en el siguiente compromiso.

“Cometimos errores y, al final, eso nos ayudó para poder hacer un gran partido aquí en Kingston. También siento que fue compromiso de los compañeros, porque todos quieren revertir la situación de manera favorable”, apuntó.

El capitán de la H pidió no caer en los extremos después de una derrota o una victoria. Maldonado considera que la Selección debe aprender a manejar emocionalmente ambos escenarios.

“Hay que tener un poco de equilibrio, más que todo, porque siento que está en nosotros mismos. Si nos esforzamos mucho, eso puede cambiar la mentalidad, pero si nos caemos demasiado, tampoco vamos a hacer las cosas como deben hacerse”, manifestó.

El defensor reconoció que el grupo quedó golpeado tras la derrota ante Surinam, pero también aseguró que el triunfo posterior fue celebrado internamente, aunque sin caer en excesos.

“No se vio como que celebramos eufóricamente, pero el grupo estaba muy contento. Igual, cuando perdimos contra Surinam, el grupo estaba molesto. En algunas cosas se miraba más la tristeza, pero creo que se trata de mantener el equilibrio y saber manejar esas situaciones en cada momento”, explicó.

Finalmente, el capitán fue consultado sobre la responsabilidad que está recayendo sobre los jugadores jóvenes que comienzan a ganar protagonismo con la Selección Nacional.

Maldonado considera que la responsabilidad debe ser compartida por todo el plantel y que no es justo cargar excesivamente a los futbolistas que apenas comienzan su camino internacional.

“La responsabilidad es para todos. Obviamente, si un jugador tiene la capacidad, por su calidad o por su posición, puede ser que se le pueda dar más compromiso, pero en realidad esto es de saber manejar y controlar ese aspecto”, señaló.

El defensor pidió paciencia con los jóvenes y advirtió que exigirles demasiado puede terminar siendo contraproducente.