Concacaf toma decisión tras polémica expulsión de Dereck Moncada: ¿Estará ante Martinica?

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras recibió una espectacular noticia en la previa del partido que sostendrá este viernes ante Martinica por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La HJ32193235 informó que Dereck Moncada podrá disputar el próximo encuentro de la H, luego de que fuera aprobada la apelación presentada por la Federación de Fútbol de Honduras por la tarjeta roja directa que recibió injustamente por parte del árbitro tico Juan Gabriel Calderón durante el triunfo 0-1 sobre Jamaica en Kingston.

Según el comunicado oficial, la Federación de Fútbol de Honduras presentó una apelación ante Concacaf por la expulsión directa de Moncada en el encuentro frente a Jamaica. Como establece el procedimiento para este tipo de recursos, Concacaf designó un panel compuesto por tres expertos en arbitraje para analizar la acción y revisar tanto la decisión tomada durante el partido como las pruebas presentadas por la federación hondureña. Después del análisis correspondiente, el panel determinó por unanimidad que la decisión de mostrar la tarjeta roja debía ser anulada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, la sanción que inicialmente dejaba a Moncada fuera del siguiente compromiso de Honduras quedó sin efecto y el delantero recuperó su condición de jugador elegible para el encuentro ante Martinica.

Una noticia que cambia los planes de Honduras

La habilitación de Moncada llega en un momento importante para la Selección Nacional. Honduras viene de conseguir una histórica victoria por 0-1 frente a Jamaica en Kingston, resultado que le permitió recuperarse después de la derrota sufrida ante Surinam en el debut.