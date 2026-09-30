Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 1 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de energía para este jueves 1 de octubre en distintos sectores del departamento de Olancho, como parte de los trabajos previstos en la red eléctrica. Las interrupciones están programadas principalmente entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, aunque algunos sectores aparecen en el listado con horario extendido hasta las 11:00 de la noche. Entre las zonas afectadas figuran sectores de Juticalpa, Catacamas, Santa María del Real y otros municipios y comunidades de Olancho. A continuación, el listado completo de lugares donde se suspenderá el servicio eléctrico:

Juticalpa, Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Toda la ciudad de Juticalpa: Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Tróchez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olancho, residencial Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulin, oficinas de la ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada de Infantería, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.

Municipios de Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiq uile, Tempiscapa, municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamà, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sectores de Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 am

Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.

Zonas de Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 am

Parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumazapa, aldea Las Delicias, cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas.

Catacamas, Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 am

Toda la ciudad de Catacamas, residencial Los Llanos 1, barrio La Trinidad, residencial Los Llanos 2, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de colonia Los Maestros, residencial Rosales, Escuela El Sembrador, barrio El Llano, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauga, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.

Santa María del Real, Olancho, de 8:00 a. m. a 11:00 am