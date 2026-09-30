¡16 detenidos! Policía desmantela red colombiana de préstamos “gota a gota” en SPS

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional ejecutó este miércoles 30 de septiembre, en punto de las 6:00 a.m., cuatro allanamientos en San Pedro Sula contra una presunta estructura de origen colombiano vinculada a los préstamos conocidos como “gota a gota” y que además es investigada por un posible delito de lavado de activos. De acuerdo con el jefe regional policial del Valle de Sula, Eduardo Enrique Lanza, durante los operativos fueron requeridas 16 personas, entre ellas 14 de nacionalidad colombiana y dos hondureñas. Los allanamientos fueron ejecutados con orden judicial y contaron con el acompañamiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), personal de Migración y equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional.

Durante las inspecciones realizadas en los cuatro inmuebles, las autoridades localizaron vehículos de dos y cuatro ruedas, dinero en efectivo y armas de fuego. Los hallazgos quedaron bajo procesamiento de peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), quienes deberán determinar su relación con las investigaciones en curso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según explicó Lanza, las pesquisas por el supuesto delito de lavado de activos y los posibles delitos precedentes se desarrollan de manera paralela, por lo que los hallazgos podrían ampliar las líneas de investigación.

¿Cómo operaban?

La información policial señala que la estructura presuntamente se dedicaba a otorgar préstamos no bancarios con altos intereses en San Pedro Sula y municipios cercanos. Además, las autoridades investigan el supuesto uso de medidas de intimidación contra personas que no cumplían con los pagos establecidos en este tipo de préstamos. Los préstamos “gota a gota” son una modalidad de financiamiento informal en la que se entregan cantidades de dinero y posteriormente se realizan cobros frecuentes con intereses elevados.