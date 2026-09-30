  1. Inicio
  2. · Sucesos

¡16 detenidos! Policía desmantela red colombiana de préstamos “gota a gota” en SPS

Los agentes intervinieron cuatro inmuebles y detuvieron a 16 personas señaladas de integrar una estructura investigada por préstamos informales

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 09:52
¡16 detenidos! Policía desmantela red colombiana de préstamos “gota a gota” en SPS

Durante las inspecciones realizadas en los cuatro inmuebles, las autoridades localizaron vehículos de dos y cuatro ruedas, dinero en efectivo y armas de fuego.

 Foto: Cortesía redes

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional ejecutó este miércoles 30 de septiembre, en punto de las 6:00 a.m., cuatro allanamientos en San Pedro Sula contra una presunta estructura de origen colombiano vinculada a los préstamos conocidos como “gota a gota” y que además es investigada por un posible delito de lavado de activos.

De acuerdo con el jefe regional policial del Valle de Sula, Eduardo Enrique Lanza, durante los operativos fueron requeridas 16 personas, entre ellas 14 de nacionalidad colombiana y dos hondureñas.

Los allanamientos fueron ejecutados con orden judicial y contaron con el acompañamiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), personal de Migración y equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional.

Cae supuesto miembro de "Los Berríos" acusado de ultimar a un joven que no quiso ser parte de su banda

Durante las inspecciones realizadas en los cuatro inmuebles, las autoridades localizaron vehículos de dos y cuatro ruedas, dinero en efectivo y armas de fuego.

Los hallazgos quedaron bajo procesamiento de peritos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), quienes deberán determinar su relación con las investigaciones en curso.

Según explicó Lanza, las pesquisas por el supuesto delito de lavado de activos y los posibles delitos precedentes se desarrollan de manera paralela, por lo que los hallazgos podrían ampliar las líneas de investigación.

Detienen a joven señalado por muerte de menor en Bonito Oriental, Colón

¿Cómo operaban?

La información policial señala que la estructura presuntamente se dedicaba a otorgar préstamos no bancarios con altos intereses en San Pedro Sula y municipios cercanos.

Además, las autoridades investigan el supuesto uso de medidas de intimidación contra personas que no cumplían con los pagos establecidos en este tipo de préstamos.

Los préstamos “gota a gota” son una modalidad de financiamiento informal en la que se entregan cantidades de dinero y posteriormente se realizan cobros frecuentes con intereses elevados.

Capturan a mujer implicada en el asesinato de un exoficial de policía ocurrido en Los Laureles

Las 16 personas requeridas y los bienes encontrados durante los allanamientos quedaron a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar las acciones procesales correspondientes en el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias