Enfrentamiento en Cofradía con la Policía: disparos, saqueos y tomas durante protestas por combustibles

Cofradía, Cortés.- Un fuerte enfrentamiento entre pobladores de Cofradía, Cortés, que protestaban por el alto precio de los combustibles y agentes de la Policía Nacional se registró durante la noche y madrugada. De forma preliminar se reportan personas heridas, detenidos y saqueos en la zona. Los hechos se registraron en la carretera CA-4, a la altura de la colonia San Jorge y sectores aledaños. Las protestas iniciaron el martes 29 de septiembre en horas de la tarde, mientras que los uniformados llegaron durante la noche de ese día y madrugada de este miércoles 30 de septiembre para realizar los desalojos.

En videos difundidos en redes sociales se escuchan varios disparos y se observa a algunas personas en el suelo, aparentemente heridas. Además, la Policía utilizó agua para intentar desalojar a los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera.

La protesta también dejó reportes de saqueos en algunas rastras que se encontraban en la zona. Durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre, agentes de la Policía Nacional continuaban realizando labores de desalojo en el sector. Largas filas de vehículos se registran en la carretera CA-4 debido a los obstáculos y trabajos realizados en la zona luego de los disturbios, en los que se reportó el lanzamiento de piedras y la quema de llantas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se presume que dos jóvenes habrían resultado heridos por impactos de bala: uno en el sector de Vida Nueva y otro en Brisas del Valle. Esta información se encuentra de forma preliminar y deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes. Además, se reportó el estallido de un transformador en medio de los disturbios, así como la localización de casquillos de bala en la zona.

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