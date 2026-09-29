Represa La Concepción supera el nivel crítico y alcanza 25.10% de su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción finalmente superó su nivel crítico y alcanzó este martes -29 de septiembre- el 25.10% de su capacidad, luego de permanecer durante varios días por debajo del umbral que mantiene en alerta la capital.
El embalse registró una recuperación de 0.76 puntos porcentuales desde que comenzaron las lluvias hace nueve días, un incremento que, aunque todavía es muy limitado, representa un alivio.
La salida del nivel crítico significa que La Concepción dejó atrás la barrera del 25%. Con ello, se aleja el riesgo de que el embalse tenga que salir de operación debido al decadente nivel.
Sin embargo, la recuperación todavía está lejos de representar una solución a la crisis hídrica que ha golpeado con fuerza la capital de Honduras este 2026.
Por esta razón, las autoridades esperan que las precipitaciones continúen y permitan elevar las reservas durante las próximas semanas.
La Concepción se recupera más lento que Los Laureles
La recuperación del principal embalse de la ciudad contrasta con la registrada por la represa Los Laureles, que durante el mismo período de nueve días incrementó sus niveles en 7.62 puntos porcentuales.
No obstante, el hecho de que La Concepción haya superado el 25% representa una esperanza para las condiciones del embalse, que durante varios días permaneció por debajo de ese porcentaje.
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que las precipitaciones han permitido detener la caída de las reservas y comenzar una recuperación que todavía avanza lentamente.
El funcionario advirtió que el desafío ahora es que las lluvias continúen y sean suficientes para incrementar de manera significativa el volumen de agua almacenada.
Cabe recordar que, cuando uno de los embalses se encuentra por debajo del 25% de capacidad, aumenta la preocupación por los volúmenes de agua y los niveles de contaminantes.
“Del 25% hacia abajo nos estamos acercando a esos volúmenes de agua que el nivel de contaminantes que tienen es bastante alto”, explicó.
El escenario sería todavía más complicado si La Concepción descendiera hasta el 15% de su capacidad, un nivel que acercaría al embalse a una posible suspensión de operaciones.
Por ahora, la recuperación dependerá de la continuidad y cantidad de las precipitaciones, ya que los nueve días de lluvia apenas han permitido un incremento de 0.76 puntos porcentuales en La Concepción.
Y, aunque el embalse dejó atrás el umbral crítico, todavía necesita recuperar una parte considerable de sus reservas para que Tegucigalpa pueda contar con suficiente disponibilidad de agua durante los próximos meses.