Ampliación a tres carriles de carretera a Valle de Ángeles avanza 16%

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del tercer carril de la carretera hacia Valle de Ángeles registra un 16% de avance en la construcción de la estructura de pavimento, a casi dos meses del inicio de las obras, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El proyecto comenzó el pasado 7 de agosto y actualmente las cuadrillas ejecutan labores de preparación de la nueva estructura vial, como parte de la intervención de 6.3 kilómetros de la carretera que conecta Tegucigalpa con este municipio de Francisco Morazán.

Entre los trabajos desarrollados se encuentra la estabilización de la subbase con cal al 5%, proceso que ya alcanza una longitud de 1.88 kilómetros en el tramo intervenido.

De ese total, 0.88 kilómetros corresponden al lado derecho de la carretera y un kilómetro al izquierdo, de acuerdo con el reporte de avance de las obras proporcionado a EL HERALDO.

Los trabajos también incluyen la colocación de material de subbase, proveniente del banco de Guasculile, que se utiliza para conformar la nueva estructura de la carretera.

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Estas labores forman parte de las actividades que han permitido alcanzar el 16% de avance acumulado del proyecto.