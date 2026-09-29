  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Ampliación a tres carriles de carretera a Valle de Ángeles avanza 16%

La obra de ampliación de la carretera hacia Valle de Ángeles mantiene en ejecución los trabajos de conformación de la estructura de pavimento, previo a la colocación de la carpeta asfáltica

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 14:57
Ampliación a tres carriles de carretera a Valle de Ángeles avanza 16%

En la carretera hacia Valle de Ángeles se ejecutan trabajos de estabilización de la subrasante con cal al 5% y colocación de subbase como parte de la ampliación del corredor vial.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del tercer carril de la carretera hacia Valle de Ángeles registra un 16% de avance en la construcción de la estructura de pavimento, a casi dos meses del inicio de las obras, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El proyecto comenzó el pasado 7 de agosto y actualmente las cuadrillas ejecutan labores de preparación de la nueva estructura vial, como parte de la intervención de 6.3 kilómetros de la carretera que conecta Tegucigalpa con este municipio de Francisco Morazán.

Entre los trabajos desarrollados se encuentra la estabilización de la subbase con cal al 5%, proceso que ya alcanza una longitud de 1.88 kilómetros en el tramo intervenido.

De ese total, 0.88 kilómetros corresponden al lado derecho de la carretera y un kilómetro al izquierdo, de acuerdo con el reporte de avance de las obras proporcionado a EL HERALDO.

Los trabajos también incluyen la colocación de material de subbase, proveniente del banco de Guasculile, que se utiliza para conformar la nueva estructura de la carretera.

Estas labores forman parte de las actividades que han permitido alcanzar el 16% de avance acumulado del proyecto.

Conductores reclaman por retraso en ampliación de vía que aliviaría el tráfico a Valle de Ángeles

La construcción de la estructura de pavimento constituye una de las etapas de la obra, debido a los diferentes procesos que deben completarse antes de avanzar hacia la colocación de la carpeta asfáltica.

La intervención busca ampliar la capacidad de una de las principales vías de acceso y salida de la capital en las cercanías de la colonia El Sitio, utilizada diariamente por habitantes de Tegucigalpa y de municipios ubicados en el corredor hacia el Distrito Turístico Valles y Montañas.

Se estima que alrededor de 40,000 habitantes se movilizan por esta vía entre Tegucigalpa y Santa Lucía, por lo que la ampliación contempla generar mayor capacidad para el tránsito vehicular.

El proyecto tiene una inversión de 55 millones de lempiras, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la SIT.

Con la ampliación, el nuevo carril tendrá un ancho de 3.50 metros y se extenderá a lo largo de 6.3 kilómetros de la carretera identificada técnicamente como Ruta 25.

Construirán tercer carril en la carretera entre Tegucigalpa y Santa Lucía

La intervención también incluye la colocación de una nueva carpeta asfáltica, una vez que concluyan las etapas de preparación y construcción de la estructura de pavimento.

A este martes 29 de septiembre, cuando han transcurrido 53 días desde iniciados los trabajos, la obra mantiene en ejecución sus primeras etapas, mientras continúan las labores de conformación de la nueva estructura de la carretera.

La ampliación de la carretera hacia Valle de Ángeles avanza con trabajos de estabilización y colocación de la subbase, mientras el proyecto alcanza un 16% de ejecución.

La ampliación de la carretera hacia Valle de Ángeles avanza con trabajos de estabilización y colocación de la subbase, mientras el proyecto alcanza un 16% de ejecución.

 (Foto: Cortesía)

Esta vía es uno de los puntos más conflictivos para la circulación vehicular, tanto por la mañana como por la tarde. El alto flujo de automóviles, buses y otros vehículos genera largas filas y aumenta considerablemente los tiempos de desplazamiento.

Los retrasos en la zona pueden extenderse durante buena parte de las horas pico, afectando la movilidad y las actividades diarias de quienes utilizan esta ruta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias