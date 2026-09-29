Ampliación a tres carriles de carretera a Valle de Ángeles avanza 16%

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del tercer carril de la carretera hacia Valle de Ángeles registra un 16% de avance en la construcción de la estructura de pavimento, a casi dos meses del inicio de las obras, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El proyecto comenzó el pasado 7 de agosto y actualmente las cuadrillas ejecutan labores de preparación de la nueva estructura vial, como parte de la intervención de 6.3 kilómetros de la carretera que conecta Tegucigalpa con este municipio de Francisco Morazán.
Entre los trabajos desarrollados se encuentra la estabilización de la subbase con cal al 5%, proceso que ya alcanza una longitud de 1.88 kilómetros en el tramo intervenido.
De ese total, 0.88 kilómetros corresponden al lado derecho de la carretera y un kilómetro al izquierdo, de acuerdo con el reporte de avance de las obras proporcionado a EL HERALDO.
Los trabajos también incluyen la colocación de material de subbase, proveniente del banco de Guasculile, que se utiliza para conformar la nueva estructura de la carretera.
Estas labores forman parte de las actividades que han permitido alcanzar el 16% de avance acumulado del proyecto.
La construcción de la estructura de pavimento constituye una de las etapas de la obra, debido a los diferentes procesos que deben completarse antes de avanzar hacia la colocación de la carpeta asfáltica.
La intervención busca ampliar la capacidad de una de las principales vías de acceso y salida de la capital en las cercanías de la colonia El Sitio, utilizada diariamente por habitantes de Tegucigalpa y de municipios ubicados en el corredor hacia el Distrito Turístico Valles y Montañas.
Se estima que alrededor de 40,000 habitantes se movilizan por esta vía entre Tegucigalpa y Santa Lucía, por lo que la ampliación contempla generar mayor capacidad para el tránsito vehicular.
El proyecto tiene una inversión de 55 millones de lempiras, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la SIT.
Con la ampliación, el nuevo carril tendrá un ancho de 3.50 metros y se extenderá a lo largo de 6.3 kilómetros de la carretera identificada técnicamente como Ruta 25.
La intervención también incluye la colocación de una nueva carpeta asfáltica, una vez que concluyan las etapas de preparación y construcción de la estructura de pavimento.
A este martes 29 de septiembre, cuando han transcurrido 53 días desde iniciados los trabajos, la obra mantiene en ejecución sus primeras etapas, mientras continúan las labores de conformación de la nueva estructura de la carretera.
Esta vía es uno de los puntos más conflictivos para la circulación vehicular, tanto por la mañana como por la tarde. El alto flujo de automóviles, buses y otros vehículos genera largas filas y aumenta considerablemente los tiempos de desplazamiento.
Los retrasos en la zona pueden extenderse durante buena parte de las horas pico, afectando la movilidad y las actividades diarias de quienes utilizan esta ruta.