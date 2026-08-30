Ampliación del puente Germania avanza en un 60% y estaría listo en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa, registra un avance del 60% y las autoridades prevén que la obra esté concluida a más tardar a principios de octubre, según informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

El proyecto busca mejorar la circulación vehicular en uno de los principales puntos de congestionamiento de la capital, donde diariamente transitan alrededor de 42 mil vehículos hacia el sur del país y en sentido contrario.

“Si ustedes se fijan, hay un enorme avance. A más tardar, a principios de octubre, estará listo, si no es que antes”, afirmó Zelaya durante una supervisión de los trabajos.

El edil señaló que la intervención avanza a buen ritmo y destacó que permitirá beneficiar a miles de personas que utilizan diariamente este corredor vial.

“Va a un buen ritmo y será beneficioso para la gente que pasa por aquí”, manifestó el alcalde, al referirse al desarrollo de la obra.

La ampliación del puente Germania comenzó oficialmente el 12 de mayo de 2026 y fue adjudicada a la empresa Conacsa, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Inicialmente, las autoridades proyectaron que los trabajos concluirían en noviembre; sin embargo, la Alcaldía del Distrito Central ahora prevé que puedan terminar a finales de septiembre o principios de octubre.

La inversión destinada a la ampliación del puente asciende a 29.7 millones de lempiras, recursos destinados a incrementar la capacidad de circulación en este estratégico punto de la salida al sur.

La obra contempla la ampliación de la estructura existente para habilitar un tercer carril, una medida considerada prioritaria para atender la elevada carga vehicular que soporta diariamente este corredor.

“Este es un trabajo en conjunto que estamos realizando con la SIT para beneficiar a todas las personas que van hacia el sur y regresan del sur”, expresó el alcalde.

Zelaya también reconoció la disposición del Gobierno central para respaldar la ejecución de la obra y mencionó al presidente de la República y al titular de la SIT, Aníbal Ehrler.

En la zona donde se ejecutan los trabajos, se estima una circulación aproximada de 42 mil vehículos diarios, entre automóviles particulares, transporte público y transporte pesado, por lo que cualquier intervención requiere planificación para reducir las afectaciones al tránsito.

El encargado de la obra, Daniel Sansur, confirmó que actualmente la ampliación registra un 60% de avance, después de completar importantes etapas de la construcción de la nueva estructura.