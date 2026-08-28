Congreso someterá a votación nuevo dictamen consensuado sobre reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.-​​ El Congreso Nacional (CN) introducirá el martes un nuevo dictamen para reformar el sistema eléctrico, con el objetivo de destrabar la discusión de una normativa orientada a reducir las pérdidas millonarias y atender la crisis de apagones que afecta a millones de usuarios.

El nuevo documento sustituirá el dictamen que ya fue aprobado en sus dos primeros debates y será presentado al pleno para su discusión en un solo debate, de acuerdo con la estrategia definida por la Comisión de Energía. El texto incorpora observaciones técnicas del Poder Ejecutivo e iniciativas relacionadas con la eficiencia del sector.

“El dictamen que se le dio primero y segundo debate va a ver un proceso parlamentario que es sustituirlo por el nuevo dictamen que lleva varios cambios y que lo mejora; el camino es quitar ese dictamen viejo y con la autorización del pleno discutir en un solo debate ese último dictamen que trabajamos en la Comisión de Energía”, explicó Mario Pérez, integrante de la Comisión de Energía.

Entre los principales puntos de negociación figuran garantías de transparencia en los procesos de licitación pública, medidas para proteger a las familias de bajos ingresos y disposiciones para impedir la privatización de los activos del Estado. Estos elementos forman parte del consenso que se busca alcanzar antes de la votación.

Sectores de la oposición han expresado su respaldo a una transformación del sector energético, pero condicionan su acompañamiento a que el Ejecutivo garantice tarifas justas y mantenga los subsidios dirigidos a los grupos vulnerables.

Con el nuevo dictamen, el Legislativo busca contar con una reforma que tenga respaldo político y viabilidad operativa una vez aprobada, además de evitar que el texto sea objeto de un eventual veto presidencial.