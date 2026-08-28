Congreso someterá a votación nuevo dictamen consensuado sobre reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) introducirá el martes un nuevo dictamen para reformar el sistema eléctrico, con el objetivo de destrabar la discusión de una normativa orientada a reducir las pérdidas millonarias y atender la crisis de apagones que afecta a millones de usuarios.
El nuevo documento sustituirá el dictamen que ya fue aprobado en sus dos primeros debates y será presentado al pleno para su discusión en un solo debate, de acuerdo con la estrategia definida por la Comisión de Energía. El texto incorpora observaciones técnicas del Poder Ejecutivo e iniciativas relacionadas con la eficiencia del sector.
“El dictamen que se le dio primero y segundo debate va a ver un proceso parlamentario que es sustituirlo por el nuevo dictamen que lleva varios cambios y que lo mejora; el camino es quitar ese dictamen viejo y con la autorización del pleno discutir en un solo debate ese último dictamen que trabajamos en la Comisión de Energía”, explicó Mario Pérez, integrante de la Comisión de Energía.
Entre los principales puntos de negociación figuran garantías de transparencia en los procesos de licitación pública, medidas para proteger a las familias de bajos ingresos y disposiciones para impedir la privatización de los activos del Estado. Estos elementos forman parte del consenso que se busca alcanzar antes de la votación.
Sectores de la oposición han expresado su respaldo a una transformación del sector energético, pero condicionan su acompañamiento a que el Ejecutivo garantice tarifas justas y mantenga los subsidios dirigidos a los grupos vulnerables.
Con el nuevo dictamen, el Legislativo busca contar con una reforma que tenga respaldo político y viabilidad operativa una vez aprobada, además de evitar que el texto sea objeto de un eventual veto presidencial.
"Garantizar a la población que no va a subir la energía eléctrica, que los grupos vulnerables van a seguir obteniendo un precio justo y blindar a como dé lugar el tema de una posible privatización, esos son los temas torales; nosotros estamos en una postura de oposición constructiva porque la energía no tiene color político y beneficia a toda la población", afirmó Asley Cruz, diputado por el Partido Liberal.
Instó a mantener una mesa de diálogo permanente donde la administración central asuma el compromiso público de socializar los alcances reales del proyecto, despejando cualquier incertidumbre sobre los costos del suministro.
"El tema de fondo lo conocemos todos: el hoyo negro de la administración pública se llama ENEE; por eso insisto en que es necesario el diálogo entre todas las bancadas y que el presidente de la República le garantice a Honduras que la luz no va a subir y que la idea es mejorar el servicio", manifestó Cruz.
En ese contexto, la Presidencia del Congreso Nacional confirmó que la búsqueda de consensos entre las distintas bancadas se encuentra altamente avanzada para dar paso a la votación definitiva durante las jornadas de la próxima semana.
Tras conciliar los agregados planteados por los bloques opositores, las autoridades legislativas descartaron inconvenientes mayores para someter a aprobación la ley de rescate institucional.
"Ya tenemos un consenso bien avanzado con diputados de todas las bancadas y posiblemente vamos a tratar de ver si se puede aprobar la ley de reforma que envió el presidente Asfura este próximo martes; en ese decreto hay propuestas del Partido Liberal que en su mayoría se han aceptado", reveló Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La premura por consolidar un dictamen definitivo responde a la urgencia de contener las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estimadas en más de 16,000 millones de lempiras anuales, recursos que dejan de invertirse en obras de infraestructura y programas sociales.
La directiva Congreso reiteró que postergar la decisión solo incrementa los costos económicos y la vulnerabilidad de la red de transmisión frente a eventos climáticos.
"Entre más tiempo y más largas le demos, más pérdida está pagando el pueblo hondureño y más dinero está invirtiendo; la próxima semana creería que no tendríamos inconvenientes porque muchos de los agregados a la ley principal no tienen obstáculo para ser incorporados", explicó Zambrano.