Tomás Zambrano: “Ya tenemos un consenso” para aprobar reforma eléctrica

Tegucigalpa, Honduras. - Las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica , que permanecían estancadas en el Congreso Nacional , retomarán su trámite el próximo martes, cuando el proyecto sea sometido al tercer y último debate, luego de que las bancadas alcanzaran acuerdos políticos para avanzar con el dictamen.

La iniciativa, enviada por la administración del presidente Nasry Asfura , plantea cambios al sistema energético nacional con el objetivo de reducir las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y modernizar la red de transmisión del país.

La discusión quedó pendiente esta semana debido a una revisión técnica solicitada por el Poder Ejecutivo . Las autoridades de la cámara confirmaron que las últimas observaciones ya fueron incorporadas y que el dictamen quedó listo para continuar su trámite.

La normativa contempla aportes técnicos presentados por la bancada del Partido Liberal que fueron integrados al texto final para garantizar el respaldo en el hemiciclo.

"Ya tenemos un consenso bien avanzado con diputados de todas las bancadas y posiblemente vamos a tratar de ver si se puede aprobar la ley de reforma a la industria eléctrica que envió el presidente Asfura; trataríamos de ver si es posible esta próxima semana, el martes", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La urgencia del Poder Legislativo por discutir el dictamen responde al deterioro prolongado de la infraestructura de transmisión y distribución en el territorio nacional, situación que impacta directamente en la calidad del servicio y en el costo de la tarifa que pagan los usuarios.

Según los análisis citados por la presidencia del órgano legislativo, el país registra los índices más altos de apagones del suministro eléctrico en la región.

"En ese decreto hay propuestas del Partido Liberal que la mayoría se han aceptado y no hay ningún inconveniente en poder tratar esta principal ley que lo que busca es mejorar un servicio sobre el que hoy la gente tiene queja por un sistema obsoleto en transmisión de 30 o 40 años", afirmó Zambrano.

Desde la titularidad de la cámara se enfatizó que la reforma abordará de manera integral la crisis financiera de la estatal eléctrica, enfocándose en el combate al robo de energía y en el rescate institucional del organismo.

Las autoridades señalaron que el impacto económico de las pérdidas operativas resta recursos financieros que podrían destinarse a atender la emergencia por sequía que afecta a más de un centenar de municipios en el país.

"Es urgente por Honduras; primero las líneas de transmisión, segundo el tema de generación y cómo el precio le beneficia a la gente porque tenemos energía cara; no puede ser que el pueblo hondureño esté pagando las pérdidas de la ENEE de 16,000 millones de lempiras al año", manifestó Zambrano.

En relación con las iniciativas complementarias vinculadas al sector de energía renovable, la bancada oficialista propuso separar el debate de la ley principal para acelerar su promulgación y establecer en paralelo un espacio de concertación.

La mesa de diálogo trabajará durante un periodo de dos meses con los sectores involucrados para dictaminar las propuestas sobre matrices limpias sin detener la entrada en vigencia del paquete de reformas urgentes.

"Existe una propuesta de un decreto sobre el tema de energía renovable y no existe ningún inconveniente en tratar primero la ley que envió el presidente Asfura y en el otro tema integrar una mesa de trabajo y diálogo que se pueda discutir en los próximos dos meses", indicó el presidente del Congreso.

Respecto a los motivos por los que la iniciativa no fue sometida a votación durante las sesiones de esta semana, se aclaró que la pausa obedeció a la incorporación de ajustes finales requeridos por la Presidencia de la República.

Tras conciliar las observaciones con los grupos parlamentarios, el Congreso Nacional prevé reactivar el debate en la jornada del martes.

"No hay inconvenientes, el presidente Asfura pidió un espacio para las observaciones y creería yo que ya no tendríamos inconvenientes la próxima semana porque muchos de los agregados a la ley principal no tienen inconvenientes para poderlos incorporar", sostuvo.