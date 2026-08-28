Diputado Julio Meléndez asegura que Estados Unidos revocó su visa

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado suplente del Congreso Nacional por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Julio Meléndez, denunció este viernes 28 de agosto que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa y vinculó la decisión con su postura frente a las reformas al subsector energético que se discuten en Honduras.

Meléndez, suplente del diputado Cárlenton Dávila, aseguró que no encuentra otra razón para la cancelación de su visa más que su oposición a la reforma energética. “Creo que es por oponerme a la reforma energética”, manifestó el parlamentario al referirse a la medida.

El diputado explicó que tenía una visa estadounidense vigente y que durante este año acudió a una cita personal solicitada por la Embajada de Estados Unidos como parte del proceso de renovación. Según relato, el documento fue aprobado en febrero por un período de 10 años.