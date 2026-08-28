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Diputado Julio Meléndez asegura que Estados Unidos revocó su visa

El diputado suplente Julio Meléndez aseguró que la revocación de su visa en EE UU estaría relacionada con su postura sobre la reforma energética

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 14:48
Diputado Julio Meléndez asegura que Estados Unidos revocó su visa

Julio Meléndez denunció la revocación de su visa estadounidense y la vinculó con su postura sobre la reforma energética.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado suplente del Congreso Nacional por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Julio Meléndez, denunció este viernes 28 de agosto que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa y vinculó la decisión con su postura frente a las reformas al subsector energético que se discuten en Honduras.

Meléndez, suplente del diputado Cárlenton Dávila, aseguró que no encuentra otra razón para la cancelación de su visa más que su oposición a la reforma energética. “Creo que es por oponerme a la reforma energética”, manifestó el parlamentario al referirse a la medida.

El diputado explicó que tenía una visa estadounidense vigente y que durante este año acudió a una cita personal solicitada por la Embajada de Estados Unidos como parte del proceso de renovación. Según relato, el documento fue aprobado en febrero por un período de 10 años.

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“Yo tengo visa desde los 13 años”, afirmó Meléndez, quien señaló que su documentación se encontraba activa y había sido renovada recientemente.

Sucesión de hechos

El parlamentario relató que acudió a la Embajada de Estados Unidos para retirar las visas de su esposa y su hija, en el marco de los preparativos para eventos relacionados con el Mundial.

De acuerdo con su versión, mientras a sus familiares no les informaron sobre ningún inconveniente, su visa fue retenida durante varios minutos y posteriormente se le comunicó que había sido revocada.

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Hasta el momento, no se ha conocido una explicación oficial de las autoridades estadounidenses que confirme que la revocación de la visa esté relacionada con la postura del diputado sobre las reformas energéticas o por otra razones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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