Encantadores ojos y hermosas sonrisas: Así son las palillonas del Instituto Nueva Suyapa

Desde unos encantadores ojos hasta una hermosa sonrisa, las palillonas del Instituto Técnico Nueva Suyapa atrapan con su belleza desde el primer momento.
Con varias semanas de preparación, las 12 jovencitas que conforman el cuadro de palillonas de este instituto están más que listas para poner en alto el nombre de su colegio.
En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO, las jóvenes dieron a conocer algunas de las sorpresas que preparan para este 15 de septiembre.
Las talentosas palillonas prometen convertirse en uno de los grandes atractivos de estas fiestas patrias. Aquí se las presentamos, una a una.
Tiffany Dariela Alfaro Rivera, de 14 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Isveli Dayana Herrera Mendoza, de 15 años, cursa el noveno grado.Paola Yulilibet Colindres Andino, de 18 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Bachillerato en Salud.
Génesis Michelle Aguilera, de 15 años, cursa el noveno grado.
Paola Yulibet Colindres Andino, de 18 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Bachillerato en Salud.
Jasmín Lizette Hernández, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Salud.
Débora Julissa Durón Fonseca, de 15 años, cursa el noveno grado.
Sara Camila Ramos Salinas, de 14 años, cursa el noveno grado.
Nayeli Edith Sánchez Cruz, de 15 años, cursa el séptimo grado.
Lizzy María Moncada López, de 15 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Marilyn Denise Mendoza, de 17 años, cursa el décimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Lisame Jamai Pastrana, de 15 años, cursa el noveno grado.
Tiffany Sole Romero Rivera, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.