Diger junto a Conatel y embajada americana consolidan esfuerzos por la ciberseguridad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los sistemas de redes informáticas en Honduras, autoridades de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la embajada de los Estados Unidos de América, unen esfuerzos para combatir este delito. El Coordinador de Gobierno Digital de la Diger, José Antonio Martínez, destacó los avances del país en materia de gobernanza digital y ciberseguridad impulsados desde esta institución.

Además, resaltó los mecanismos que se están implementando para fortalecer la gobernanza y la infraestructura pública digital. En ese sentido, subrayó el éxito que está teniendo en el país la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), la cual a sólo poco más de un mes de haber sido lanzada, ya registra más de 200 mil descargas de hondureños que han registrado ya sea su DNI, licencia de conducir, permiso para portar armas o carné de residente, documentos integrados a la aplicación en una primera etapa. De igual manera mencionó que al menos 20 instituciones ya se encuentran conectadas a la plataforma de interoperabilidad para facilitar trámites digitales y se están implementado herramientas como: la Firma Electrónica Avanzada y la Certificación Digital, por lo que ya se suscribió un primer convenio con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y se está por firmar con al menos 10 instituciones más.