Precio del dólar para este viernes 28 de agosto en Honduras: así se cotiza la moneda

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró este viernes 28 de agosto un gran incremento frente al lempira. La tasa de compra se ubicó en L26.8667, mientras que la tasa de venta alcanzó los L27.0010, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Honduras (BCH). Las cotizaciones aumentaron L0.0135 tanto en la compra como en la venta respecto al jueves 27 de agosto, cuando se ubicaron en L26.8532 y L26.9875, respectivamente.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia al que bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes. En cambio, la tasa de venta refleja el precio al que la divisa es ofrecida a quienes la demandan.

Por esa razón, ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1343 por dólar.

La evolución del dólar durante la semana

El tipo de cambio mantiene una tendencia al alza durante las jornadas disponibles de esta semana. El lunes 24 de agosto, la compra fue de L26.8476 y la venta de L26.9818. El martes 25 de agosto, las tasas subieron a L26.8518 y L26.9861, respectivamente. Para el miércoles 26 de agosto avanzaron a L26.8522 en la compra y L26.9865 en la venta. Y para el jueves 27 de agosto, ambas cotizaciones volvieron a aumentar L0.0010, alcanzando los L26.8532 para la compra y L26.9875 en la venta.