Gira de la Confianza 2026 reunirá a empresarios hondureños en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras. - Representantes del sector privado se reunirán este 27 de agosto en Honduras, durante la "Gira de la Confianza 2026", un encuentro que busca analizar cómo la confianza se construye en la gestión cotidiana y cómo puede convertirse en una ventaja competitiva. En San Pedro Sula, E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE colocarán la confianza en el centro de la agenda estratégica regional y presentarán los resultados de la cuarta edición de “El Valor de la Confianza”. En el encuentro estarán presentes empresarios hondureños como Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA y E&N; Mario Faraj, en su calidad de presidente de FUNDAHRSE; y Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC). Varias empresas y marcas de alta confianza en Honduras recibirán un reconocimiento. La gira busca fortalecer y generar una reflexión entre los líderes sobre la importancia de construir credibilidad día con día, tanto dentro de sus organizaciones como en el mercado y ante la sociedad.

Los líderes hondureños se reunirán en San Pedro Sula. Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula, compartirán su experiencia. El evento será moderado por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, institución aliada de la Gira de la Confianza en su capítulo Honduras. El foco del encuentro se centrará en cómo la reputación, la integridad y el desempeño empresarial pueden convertirse en grandes activos que aportan valor, fortalecen la legitimidad de las organizaciones y consolidan vínculos duraderos con colaboradores, clientes, socios comerciales y comunidades. Los participantes tendrán la oportunidad de compartir cómo la confianza está presente en sus decisiones y cómo han construido credibilidad con sus equipos; puertas afuera, mediante el cumplimiento de los compromisos comerciales; y frente a la sociedad.

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