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Asesinan a exjugador de Olimpia y otros clubes: era pastor y lo llamaron para hacer un trabajo

El pastor había sido reportado como desaparecido. En Liga Nacional militó en varios clubes

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 06:33
Asesinan a exjugador de Olimpia y otros clubes: era pastor y lo llamaron para hacer un trabajo
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Un exjugador de clubes de Liga Nacional como Olimpia, Atlético Olanchano, Universidad y otros, fue asesinado en Catacamas, Olancho. Él era pastor y había sido reportado como desaparecido. ¿Qué se sabe del caso?

Fotos: Cortesía redes
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Se trata de Marlon Oduber Hernández de 46 años, quien era pastor de la iglesia Puerta del Cielo en la ciudad de Catacamas, Olancho.

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Según reportes, él había sido llamado para hacer un trabajo de construcción desde ayer y no se supo nada más. Su familia lo reportó como desaparecido y este día apareció muerto.

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Él fue encontrado junto a otra persona que sería su ayudante y ambos cuerpos fueron hallados ejecutados en una casa que estaba en construcción.

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Marlon Hernández pastoreaba en la iglesia y, de hecho, en las últimas horas había hecho una transmisión de Facebook donde daba la palabra de Dios.

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Se ganaba la vida haciendo diversos trabajos de construcción y tuvo un paso por la Liga Nacional, además de ser parte del Olimpia.

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Según información preliminar, Hernández y su ayudante habrían recibido una llamada para realizar mediciones de un trabajo de construcción y balconería. Al llegar al lugar, presuntamente fueron sorprendidos por sus atacantes.

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Malcon Hernández fue un volante que vistió la camiseta del Atlético Olanchano durante su paso en Liga Nacional, él vestía el dorsal 10.

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También fue parte de los Pumas de la Universidad, siempre en la Liga Nacional de Honduras.

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Malcon Hernández tuvo la oportunidad de ser parte del Club Olimpia, específicamente cuando el conjunto merengue tenía su equipo en segunda división.

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Hernández fue parte de reservas de Olimpia y pudiendo jugar con los merengues en la segunda división del fútbol hondureño.

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Fue en el Atlético Olanchano donde tuvo más regularidad y siendo titular en varios partidos de Liga Nacional.

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Malcon Hernández estuvo varias temporadas en el Atlético Olanchano, se retiró y luego se dedicó a hacer trabajos de construcción y ser pastor.

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Hasta el momento no se han detenido a las personas que cometieron el crimen, tampoco se tiene una hipótesis del porqué le quitaron la vida a él y otra persona.

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