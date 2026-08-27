Asesinan a exjugador de Olimpia y otros clubes: era pastor y lo llamaron para hacer un trabajo

Un exjugador de clubes de Liga Nacional como Olimpia, Atlético Olanchano, Universidad y otros, fue asesinado en Catacamas, Olancho. Él era pastor y había sido reportado como desaparecido. ¿Qué se sabe del caso?
Se trata de Marlon Oduber Hernández de 46 años, quien era pastor de la iglesia Puerta del Cielo en la ciudad de Catacamas, Olancho.
Según reportes, él había sido llamado para hacer un trabajo de construcción desde ayer y no se supo nada más. Su familia lo reportó como desaparecido y este día apareció muerto.
Él fue encontrado junto a otra persona que sería su ayudante y ambos cuerpos fueron hallados ejecutados en una casa que estaba en construcción.
Marlon Hernández pastoreaba en la iglesia y, de hecho, en las últimas horas había hecho una transmisión de Facebook donde daba la palabra de Dios.
Se ganaba la vida haciendo diversos trabajos de construcción y tuvo un paso por la Liga Nacional, además de ser parte del Olimpia.
Según información preliminar, Hernández y su ayudante habrían recibido una llamada para realizar mediciones de un trabajo de construcción y balconería. Al llegar al lugar, presuntamente fueron sorprendidos por sus atacantes.
Malcon Hernández fue un volante que vistió la camiseta del Atlético Olanchano durante su paso en Liga Nacional, él vestía el dorsal 10.
También fue parte de los Pumas de la Universidad, siempre en la Liga Nacional de Honduras.
Malcon Hernández tuvo la oportunidad de ser parte del Club Olimpia, específicamente cuando el conjunto merengue tenía su equipo en segunda división.
Hernández fue parte de reservas de Olimpia y pudiendo jugar con los merengues en la segunda división del fútbol hondureño.
Fue en el Atlético Olanchano donde tuvo más regularidad y siendo titular en varios partidos de Liga Nacional.
Malcon Hernández estuvo varias temporadas en el Atlético Olanchano, se retiró y luego se dedicó a hacer trabajos de construcción y ser pastor.
Hasta el momento no se han detenido a las personas que cometieron el crimen, tampoco se tiene una hipótesis del porqué le quitaron la vida a él y otra persona.