Encuentran sin vida a Kenner Ayala tras varios días desaparecido en un río de Yoro

Yoro, Honduras.- La búsqueda de Kenner Francisco Ayala terminó este miércoles -26 de agosto- tras encontrar su cuerpo en un río del caserío Santa Cruz, en el sector que comunica con La Rosa, comunidad de Ayapa, Yoro. Ayala estaba desaparecido desde hacía varios días, por lo que sus familiares recorrieron distintos sectores de la zona con la esperanza de encontrarlo con vida. Según los familiares, el joven se encontraba junto a su hijo en un centro de salud antes de que ambos fueran localizados en distintos puntos de la zona.

Personas de la comunidad encontraron con vida al menor en la calle que conecta Ayapa con la aldea La Rosa, pero continuaron buscando a Ayala. La búsqueda terminó cuando personas de la zona localizaron el cuerpo del hombre en el afluente del caserío Santa Cruz.

Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar y resguardar el perímetro donde fue encontrado el cuerpo.