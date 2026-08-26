Encuentran sin vida a Kenner Ayala tras varios días desaparecido en un río de Yoro

Yoro, Honduras.- La búsqueda de Kenner Francisco Ayala terminó este miércoles -26 de agosto- tras encontrar su cuerpo en un río del caserío Santa Cruz, en el sector que comunica con La Rosa, comunidad de Ayapa, Yoro.
Ayala estaba desaparecido desde hacía varios días, por lo que sus familiares recorrieron distintos sectores de la zona con la esperanza de encontrarlo con vida.
Según los familiares, el joven se encontraba junto a su hijo en un centro de salud antes de que ambos fueran localizados en distintos puntos de la zona.
Personas de la comunidad encontraron con vida al menor en la calle que conecta Ayapa con la aldea La Rosa, pero continuaron buscando a Ayala.
La búsqueda terminó cuando personas de la zona localizaron el cuerpo del hombre en el afluente del caserío Santa Cruz.
Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar y resguardar el perímetro donde fue encontrado el cuerpo.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y peritos del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento cadavérico.
Los restos de Ayala fueron trasladados a la morgue judicial correspondiente, donde se practicará la autopsia de ley. Hasta el momento se desconocela causa de su muerte.
La muerte de Kenner Francisco Ayala provocó consternación entre habitantes de Yoro. “Qué pesar, ya no hay amor con el prójimo. Yoro está en primer lugar de sicariato. Dios castigue a los culpables. Qué pesar, mi niño”,"Es lamentable lo que está pasando. Era una buena persona, yo lo conocí, era alegre, cordial y ayudaba a sus conocidos. Que haya paz y resignación en esta pérdida tan grande. Mi más sentido pésame, amigo. Dios le dé fuerzas a su familia”, lamentaron.