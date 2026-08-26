Capturan a Fredy Borjas, sospechoso de matar a golpes a la joven Samira Galdámez en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto responsable de haber asesinado a la joven de 21 años, Samira Yolibeth Galdámez, en Nueva Arcadia, Copán fue capturado este miércoles. Samira Yolibeth Galdámez murió en las últimas horas, luego de permanecer hospitalizada a causa de una golpiza que presuntamente le propinó el hombre con quien mantenía una relación sentimental.

El detenido fue identificado como Fredy Borjas. Según familiares de la víctima, el sospechoso, además de golpear a la joven, también habría abusado sexualmente de ella. Las autoridades confirmaron que el ataque contra la joven ocurrió hace aproximadamente dos semanas. Debido a la gravedad de las heridas, Samira permaneció internada en el Hospital de Occidente, al parecer en estado de coma. Al momento de su detención, el sospechoso vestía una camisa de color gris, un jean azul y unos tenis color beige.