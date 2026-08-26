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Capturan a Fredy Borjas, sospechoso de matar a golpes a la joven Samira Galdámez en Copán

El sospechoso de matar a la joven de 21 años, Samira Yolibeth Galdámez, fue identificado como Fredy Borjas. Aquí los detalles

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:46
Capturan a Fredy Borjas, sospechoso de matar a golpes a la joven Samira Galdámez en Copán

Samira Galdámez permaneció con graves lesiones internada en el Hospital de Occidente.

 Foto: Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- El presunto responsable de haber asesinado a la joven de 21 años, Samira Yolibeth Galdámez, en Nueva Arcadia, Copán fue capturado este miércoles.

Samira Yolibeth Galdámez murió en las últimas horas, luego de permanecer hospitalizada a causa de una golpiza que presuntamente le propinó el hombre con quien mantenía una relación sentimental.

Muere Samira Galdámez, de 21 años, tras golpiza supuestamente de su pareja en Copán
Momento en que las autoridades trasladaban a Fredy Borjas en San Pedro Sula.

Momento en que las autoridades trasladaban a Fredy Borjas en San Pedro Sula.

 (Foto: Opsa)

El detenido fue identificado como Fredy Borjas. Según familiares de la víctima, el sospechoso, además de golpear a la joven, también habría abusado sexualmente de ella.

Las autoridades confirmaron que el ataque contra la joven ocurrió hace aproximadamente dos semanas. Debido a la gravedad de las heridas, Samira permaneció internada en el Hospital de Occidente, al parecer en estado de coma.

Al momento de su detención, el sospechoso vestía una camisa de color gris, un jean azul y unos tenis color beige.

Ella era Samira Yolibeth Galdámez, de 21 años, asesinada en Nueva Arcadia, Copán.

Ella era Samira Yolibeth Galdámez, de 21 años, asesinada en Nueva Arcadia, Copán.

 (Foto: Redes sociales)
Habría sido abusada y brutalmente golpeada por su pareja: crimen de Samira Galdámez en Copán

Se desconoce dónde fue detenido, pero ya se encuentra bajo custodia de las autoridades en San Pedro Sula.

Según informó la familia, tras golpear y supuestamente abusar sexualmente de Samira, el individuo huyó del lugar para evadir la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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