Muere Samira Galdámez, de 21 años, tras golpiza supuestamente de su pareja en Copán

Copán, Honduras.- Una joven de 21 años falleció luego de una golpiza que supuestamente habría sufrido por parte de su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Samira Yolibeth Galdámez y el hecho ocurrió en el municipio de Nueva Arcadia, Copán. Sus familiares denunciaron que fue la pareja sentimental de la joven quien la golpeó. Gravemente herida, Samira fue trasladada de emergencia al Hospital de Occidente.

En el centro asistencial permaneció en estado de coma debido a la gravedad de las heridas.

Se desconoce cuántos días estuvo hospitalizada, pero su deceso fue confirmado la noche del pasado martes 25 de agosto. De acuerdo con versiones proporcionadas por familiares de la víctima, Samira también habría sido víctima de abuso sexual por parte de su pareja.