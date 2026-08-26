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Muere Samira Galdámez, de 21 años, tras golpiza supuestamente de su pareja en Copán

Samira Galdámez era una joven de 21 años que murió tras haber recibido una golpiza, supuestamente por parte de su pareja, quien también habría abusado sexualmente de ella

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 10:14
Muere Samira Galdámez, de 21 años, tras golpiza supuestamente de su pareja en Copán

Samira Yolibeth Galdámez, joven de 21 años, que murió tras varios días hospitalizada por una golpiza que habría recibido de su pareja.

Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- Una joven de 21 años falleció luego de una golpiza que supuestamente habría sufrido por parte de su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Samira Yolibeth Galdámez y el hecho ocurrió en el municipio de Nueva Arcadia, Copán.

Sus familiares denunciaron que fue la pareja sentimental de la joven quien la golpeó. Gravemente herida, Samira fue trasladada de emergencia al Hospital de Occidente.

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En el centro asistencial permaneció en estado de coma debido a la gravedad de las heridas.

El cuerpo sin vida de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público.

El cuerpo sin vida de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público.

 (Foto: Redes sociales )

Se desconoce cuántos días estuvo hospitalizada, pero su deceso fue confirmado la noche del pasado martes 25 de agosto.

De acuerdo con versiones proporcionadas por familiares de la víctima, Samira también habría sido víctima de abuso sexual por parte de su pareja.

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Medios locales informaron que el sospechoso habría huido del lugar tras la golpiza que posteriormente provocó la muerte de la joven.

“Hoy alzamos la voz por Samira, una joven cuya vida fue arrebatada de manera injusta y dolorosa (...) Pedimos justicia, verdad y que este caso no quede en el olvido”, se lee en un video compartido por una de sus primas.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia y posteriormente será entregado a sus familiares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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