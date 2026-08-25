Spider-Man: Brand New Day se cuela entre las películas más vistas de la historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cine comercial pocas veces concentra su atención en un fenómeno de la magnitud que Spider-Man: Brand New Day ha construido durante las últimas semanas. La nueva aventura del trepamuros se ha convertido en el gran acontecimiento de la temporada y su paso por la cartelera ya empieza a modificar la jerarquía histórica de la taquilla mundial. La producción de Sony y Marvel Studios, con Tom Holland de regreso como Peter Parker, superó los 2,000 millones de dólares en apenas 18 días de exhibición, un ritmo que la consagró como la segunda película que más rápido alcanzó esa marca, únicamente por detrás de Avengers: Endgame.

Desde entonces, su ascenso ha continuado. Con una recaudación estimada entre 2,180 y 2,220 millones de dólares, según cálculos recogidos por Deadline y Forbes, el filme se abrió paso entre las producciones más taquilleras de todos los tiempos y dejó atrás títulos que durante años parecían firmemente instalados en la élite.

James Cameron conserva el liderato

En la cima del ranking permanece “Avatar”, la superproducción de James Cameron que supera los 2,920 millones de dólares en ingresos mundiales. Le siguen Avengers: Endgame, con cerca de 2,800 millones, y “Avatar: El sentido del agua”, que rebasa los 2,330 millones. Ne Zha 2 y Titanic completan los cinco primeros puestos, ambas por encima de los 2,260 millones de dólares.

Detrás de ellas, Spider-Man: Brand New Day continúa su carrera con una recaudación todavía en movimiento y ya instalada entre los mayores éxitos comerciales que ha conocido la industria.