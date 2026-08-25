Irán ofrece $10 millones por la cabeza de Barron Trump, según medios

Washington, Estados Unidos.-Irán estaría ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por el asesinato de Barron Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump y de la primera dama Melania Trump, según informes a los que tuvo acceso Euronews. La supuesta amenaza fue expuesta tras la difusión en medios iraníes de un video de aproximadamente tres minutos titulado “¿Dónde y cómo debemos matar a Barron Trump?”, emitido por Canal 3, un medio vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán. De acuerdo con el reporte, el material audiovisual muestra la ubicación de la universidad donde estudia Barron Trump, así como imágenes de las residencias estudiantiles del Centro Académico Global Constance Milstein & Family de la Universidad de Nueva York. También aparecen referencias a las posiciones del Servicio Secreto y a los vehículos utilizados para su protección.

El video sostiene además que Barron Trump mantendría algunas comunicaciones al margen de su equipo de seguridad mediante notas de voz y la plataforma Xbox. Asimismo, afirma que las autoridades iraníes conocerían su ubicación y lo mantendrían bajo vigilancia. “¡Esto es solo el principio! ¡Barron Trump, espéranos!”, señala el material al concluir. El video también asegura que parte de la información habría sido obtenida a través de una mujer que supuestamente logró evadir las medidas de seguridad y mantener un encuentro privado con el hijo del mandatario estadounidense.

Amenazas contra la familia Trump

Las amenazas no estarían dirigidas únicamente contra Barron Trump. En las últimas semanas también han aparecido en Teherán carteles y murales con mensajes contra Donald Trump y otros integrantes de su familia, en medio del incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Uno de los murales muestra una representación de Trump dentro de un ataúd junto a un mensaje en persa que hace referencia a su asesinato. Otra de las imágenes presenta varios ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense y fotografías de Donald Trump, Melania Trump e Ivanka Trump.