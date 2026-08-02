Trump asegura haber alcanzado "las bases de un acuerdo con Irán"

Washington, Estados Unidos-. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber pospuesto "un ataque" contra Irán tras "alcanzar las bases de un acuerdo" que incluye la "apertura inmediata y completa" del estrecho de Ormuz.

"Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán", indicó Trump en su cuenta de Truth Social.

Las embajadas de EE.UU. en Oriente Medio instaron hoy a sus ciudadanos a considerar abandonar la región debido a la inestable situación en Oriente Medio por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

"Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO —así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso—, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!", declaró el presidente estadounidense.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo desde entonces se han repetido los ataques cruzados y Trump dio por terminado el marco de entendimiento mientras que Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

Trump, que siempre mantuvo que las conversaciones continuaban con Teherán, no aclaró en el anuncio de hoy los términos que suponen las bases de este acuerdo, si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones iniciadas.