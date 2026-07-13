"Los golpearemos muy duro esta noche y mañana", asegura Trump al referirse a Irán

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán "esta noche" y "mañana", en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

Durante la entrevista, Trump afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Kolang Gaz La, ubicada en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde presuntamente la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear.