Muere el senador de EE UU Lindsey Graham, aliado de Trump, tras una repentina enfermedad

Estados Unidos.- El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente, Donald Trump, falleció en la tarde del sábado a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", confirmó este domingo su oficina en la red social X.

"En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", detalló la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.