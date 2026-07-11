Tiroteo deja a varios miembros de una familia heridos y a un niño muerto en El Progreso

Yoro, Honduras.- Un tiroteo registrado en la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo a dos personas heridas y un menor de apenas 4 años de edad fallecido, según se conoció de forma preliminar.
El hecho violento ocurrió en horas de la noche de este sábado 11 de julio. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales.
Según información preliminar, el niño y su familia se encontraban en el negocio familiar cuando ocurrió un apagón de energía eléctrica. En ese instante, una ráfaga de disparos se escuchó en el lugar, alcanzando a varios miembros de la familia. Lamentablemente, el pequeño no sobrevivió al ataque.
La madre y el abuelo del menor resultaron heridos y permanecen recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.
El menor fue identificado como Ian, según declaraciones de un tío de la víctima, quien llegó al lugar tras lo ocurrido.
“Estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos" cuando se fue la energía por cuatro minutos y comenzaron los disparos, relató el familiar.
Las personas heridas fueron identificadas como Rubén Suárez y Cindy Suárez, quienes serían el abuelo y la madre del menor, respectivamente, confirmó el tío de las víctimas.