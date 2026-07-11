Tiroteo deja a varios miembros de una familia heridos y a un niño muerto en El Progreso

Yoro, Honduras.- Un tiroteo registrado en la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo a dos personas heridas y un menor de apenas 4 años de edad fallecido, según se conoció de forma preliminar.

El hecho violento ocurrió en horas de la noche de este sábado 11 de julio. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales.

Según información preliminar, el niño y su familia se encontraban en el negocio familiar cuando ocurrió un apagón de energía eléctrica. En ese instante, una ráfaga de disparos se escuchó en el lugar, alcanzando a varios miembros de la familia. Lamentablemente, el pequeño no sobrevivió al ataque.