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Tiroteo deja a varios miembros de una familia heridos y a un niño muerto en El Progreso

Un tiroteo registrado en la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, dejó como víctima mortal un menor de 4 años, mientras que su madre Cindy Suárez y su abuelo Rubén Suárez resultaron heridos

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 22:14
Tiroteo deja a varios miembros de una familia heridos y a un niño muerto en El Progreso

Ian, un niño de apenas 4 años, perdió la vida durante un tiroteo ocurrido en El Bálsamo, El Progreso, Yoro.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Un tiroteo registrado en la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, dejó como saldo a dos personas heridas y un menor de apenas 4 años de edad fallecido, según se conoció de forma preliminar.

El hecho violento ocurrió en horas de la noche de este sábado 11 de julio. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales.

Según información preliminar, el niño y su familia se encontraban en el negocio familiar cuando ocurrió un apagón de energía eléctrica. En ese instante, una ráfaga de disparos se escuchó en el lugar, alcanzando a varios miembros de la familia. Lamentablemente, el pequeño no sobrevivió al ataque.

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La madre y el abuelo del menor resultaron heridos y permanecen recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El menor fue identificado como Ian, según declaraciones de un tío de la víctima, quien llegó al lugar tras lo ocurrido.

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“Estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos" cuando se fue la energía por cuatro minutos y comenzaron los disparos, relató el familiar.

Las personas heridas fueron identificadas como Rubén Suárez y Cindy Suárez, quienes serían el abuelo y la madre del menor, respectivamente, confirmó el tío de las víctimas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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