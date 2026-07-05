Ocho heridos, entre ellos cuatro niños: el saldo que dejó tiroteo en Nueva York

De acuerdo con el reporte preliminar, las autoridades fueron alertadas del atentado armado que se registró al filo de las 10: 37 de la noche.

Estados Unidos.- Un tiroteo registrado durante la noche del sábado 4 de julio en Coney Island, Nueva York , dejó como saldo ocho heridos , entre ellos cuatro niños, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes policiales encontraron a ocho víctimas con heridas por arma de fuego, quienes fueron trasladadas de emergencia hacia un centro asistencial.

Las autoridades detallaron que los heridos van desde los 6 hasta los 37 años. Siete de ellos se encuentran estables, pero una joven de 21 años se encuentra grave, debido a que recibió un balazo en su pecho.

Sobre los menores afectados, detallaron que un niño de 6 años fue impactado en el abdomen, otro de 7 años recibió disparos en las dos piernas, uno de 12 años recibió un impacto de bala en una pierna y un adolescente quedó con una herida en un muslo producto del tiroteo.

Las comunidad de Coney Island se encuentra alarmada por la balacera- registrada aún en el Día de Independencia de Estados Unidos- argumentando que la situación pudo haber culminado en una tragedia mortal.

Hasta ahora no hay arrestos relacionados con el tiroteo, sin embargo, las autoridades manifestaron que se encuentran investigando para dar con los sospechosos implicados.