Policía abate a un tirador en Texas tras dejar un muerto y once heridos

El sospechoso se había atrincherado en un edificio al sur de la ciudad, donde se desató un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo táctico que respondió al tiroteo, señaló la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.

Austin.- Un hombre abrió fuego en un edificio de Midland, Texas , Estados Unidos, y dejó al menos un muerto y 11 heridos antes de ser abatido por la Policía, según informaron este viernes las autoridades.

"El incidente del tirador activo ha sido resuelto y se confirma que el sospechoso está muerto", informó la ciudad de Midland a través de sus redes sociales, donde precisó que la escena permanece activa y aún no ha sido despejada.

La Policía de Midland respondió hoy, sobre las 8.00 hora local (13.00 GMT), a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.

"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.

Al menos 11 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.

En lo que va de año, Estados Unidos ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive. EFE