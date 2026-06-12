Hora y dónde ver EN VIVO partido que dirigirá este sábado Saíd Martínez en el Mundial

California, EE UU.- Este sábado 13 de junio será un día histórico para el arbitraje de Honduras ya que llegará el debut de Saíd Martínez en el Mundial 2026 como el réferi central del partido Qatar vs Suiza. Será la primera vez en la historia de una Copa del Mundo a nivel mayor que un árbitro central hondureño dirija un partido del certamen y el nacido en Tocoa, Colón, se agenciará este récord.

"El matemático" estará acompañado de los líneas hondureños Walter López y Christian Ramírez; además del jamaiquino Oshane Nation como cuarto árbitro. Saíd Martínez ya había sido seleccionado como árbitro en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, solamente estuvo en juegos como cuarto oficial. El partido entre Qatar y Suiza que arbitrará este sábado el catracho será a la 1:00 p.m., hora de Honduras, y se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El cotejo se podrá ver en Honduras únicamente por Tigo Sports.

Trayectoria

Su trayectoria internacional comenzó en 2017 cuando fue designado árbitro FIFA, abriendo las puertas a torneos como la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019, la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Naciones. En la Copa Mundial de Qatar 2022 fungió como cuarto oficial en nueve partidos y en Liga Nacional ha dirigido 212 partidos, acumulando 285 partidos profesionales en total.