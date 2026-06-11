Multarán negocios en Honduras que transmitan el Mundial sin autorización

Ciudad de México, México.- El Instituto de la Propiedad (IP) anunció multas contra establecimientos en Honduras que transmitan juegos del Mundial sin autorización. La institución gubernamental informó que las sanciones aplicarán a restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales y otros establecimientos que transmitan los encuentros sin autorización de los titulares o dueños de las señales.

El IP añadió que "dichos contratos para que tengan efecto legal deben estar registrados en la oficina administrativa de derechos de autor y derechos conexos del IP". Mediante sus redes sociales recordaron que "existen restricciones estrictas sobre los derechos de transmisión que todos debemos cumplir. ​Si eres aficionado, recuerda que no está permitido transmitir o retransmitir partidos en vivo a través de tus redes sociales".

TVC y Tigo Sports tienen los derechos del Mundial 2026 para Honduras.

Prohibiciones a aficionados:

- Transmitir o retransmitir partidos en tus redes. - Compartir goles, penales o acciones continuas en tus redes sociales. - Transmisiones grupales mediante Zoom o Google Meet.

Restricciones en hoteles: