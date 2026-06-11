Multarán negocios en Honduras que transmitan el Mundial sin autorización

Ciudad de México, México.- El Instituto de la Propiedad (IP) anunció multas contra establecimientos en Honduras que transmitan juegos del Mundial sin autorización.
La institución gubernamental informó que las sanciones aplicarán a restaurantes, cafeterías, hoteles, centros comerciales y otros establecimientos que transmitan los encuentros sin autorización de los titulares o dueños de las señales.
El IP añadió que "dichos contratos para que tengan efecto legal deben estar registrados en la oficina administrativa de derechos de autor y derechos conexos del IP".
Mediante sus redes sociales recordaron que "existen restricciones estrictas sobre los derechos de transmisión que todos debemos cumplir. Si eres aficionado, recuerda que no está permitido transmitir o retransmitir partidos en vivo a través de tus redes sociales".
TVC y Tigo Sports tienen los derechos del Mundial 2026 para Honduras.
Prohibiciones a aficionados:
- Transmitir o retransmitir partidos en tus redes.
- Compartir goles, penales o acciones continuas en tus redes sociales.
- Transmisiones grupales mediante Zoom o Google Meet.
Restricciones en hoteles:
- Los hoteles no podrán proyectar los encuentros en lobbies, restaurantes, salones u otras áreas comunes sin autorización previa.